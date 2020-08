Huuhkajat saapui kohutulle Olympiastadionille – pelaajat kertoivat ensireaktioistaan

Huuhkajien viikko alkoi harjoituksilla peruskorjatulla Olympiastadionilla.

Uusi viikko alkoi Helsingissä sateisena ja harmaana. Kohutulla uusitulla Olympiastadionilla tihutti vettä, kun Huuhkajat asteli maanantai-iltapäivänä sen nurmelle harjoituksiinsa.

– Vasta tulin tähän, niin en ole ehtinyt hirveästi katsella, mutta tosi hienolta näyttää, joukkueen kapteeni Tim Sparv sanoi IS:lle uusitusta maajoukkueen kotipyhätöstä.

– Kiva olla taas täällä. En edes muista, milloin tai mikä oli viimeisin pelimme täällä. Tämä on kuitenkin meidän kotimme.

Stadionin peruskorjaus alkoi 2016. Maajoukkue pelasi siellä viimeksi 11. lokakuuta 2015, jolloin EM-karsintaottelu Pohjois-Irlantia vastaan päättyi 1–1.

– Kiva, että tämä on vihdoinkin valmis. Näyttää hienolta ja uudelta. Tilat ovat parantuneet hienosti siitä, mitä ne olivat kun viimeksi olin täällä, hyökkääjä Fredrik Jensen sanoi saavuttuaan pukuhuoneesta kentän laidalle.

Maajoukkue kohtaa torstaina Kansojen liigan avauksessa Walesin, joka vierailee Helsingissä.

– Onhan se harmi, että kun Huuhkajat palaa Stadikalle, fanit eivät pääse paikalle. Huippupelejä tulee kuitenkin vielä lisää.

Viikon toinen maaottelu pelataan sunnuntaina, jolloin Suomi kohtaa Irlannin vieraskentällä.

– Erikoinen tilanne tämä on kaikille. Toisilla sarja on käynnissä, toisilla se ei ole vielä alkanut ja toisilla on ollut pidempi harjoituskausi kuin muilla, sanoi Saksan Bundesliigan Augsburgissa pelaava Jensen, jonka harjoituskausi on jo viiden viikon mittainen.

Hyökkääjä Fredrik Jensen kehui Olympiastadionin parantuneita tiloja.­

Koronatauon jälkeen loukkaantumisesta kärsinyt Jensen on päässyt viime viikkoina pelaamaan. Lauantaina hän sai vyölleen 90-minuuttisen, kun Augsburg voitti Itävallan pääsarjaseuran Altachin 5–2.

– Aina on hauskaa, kun päästään olemaan maajoukkueen kanssa. Pitää vain käyttäytyä ohjeiden mukaan ja tehdä kaikki niin kuin käsketään.