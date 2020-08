Gareth Bale nimettiin maaotteluun Huuhkajia vastaan

Gareth Bale on tulossa Suomeen. Mahdollisesti.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen pitäisi kohdata Wales kotonaan 3. syyskuuta ja Irlanti Dublinissa 6. syyskuuta.

Walesin joukkueeseen valituista pelaajista nimekkäin on Gareth Bale, joka on ajautunut Real Madridissa riitoihin valmentaja Zinedine Zidanen kanssa. Balen lisäksi mukana on muun muassa Juventuksen Aaron Ramsey.

Irlannin joukkueessa debytoi Teemu Pukin joukkuetoverina Norwichissa pelaava 19-vuotias hyökkääjä Adam Idah.

Suomen päävalmentaja Markku Kanervan oli tiistaina tarkoitus julkistaa oma ryhmänsä, mutta Palloliitto perui A-maajoukkueen tiedotustilaisuuden vain kaksi tuntia ennen suunniteltua alkamisaikaa.