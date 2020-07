Huuhkajat 2020 -keräilymukien huutokaupan säännöt

1. JÄRJESTÄJÄ

Suomen Palloliitto (jäljempänä ”Palloliitto” tai ”Järjestäjä”), y-tunnus 0202244-9

2. OSALLISTUMISOIKEUS

Huutokauppaan voivat osallistua Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt, pois lukien Palloliiton työntekijät, jotka ovat osallistuneet huutokaupan tai sen osien valmisteluun tai toteuttamiseen. Huutokauppaan voivat osallistua myös oikeushenkilöt. Oikeushenkilön puolesta toimivalla henkilöllä tulee olla asianmukainen valtuutus edustaa oikeushenkilöä.

3. HUUTOKAUPAN AJANKOHTA

Huutokauppa alkaa 24.8.2020 klo 06:00 ja päättyy 31.8.2020 klo 14:00

4. TARJOUKSEN TEKEMINEN

Huutokauppaan voi osallistua huutokaupan ajankohtana jättämällä tarjouksen Ilta-Sanomien lomakkeella sivulla www.is.fi.

Tarjousten tekeminen on aina sitovaa. Kun henkilö on tehnyt tarjouksensa, sitä ei enää voi perua, vaan se on voimassa, kunnes joku tekee sitä korkeamman tarjouksen. Siten tarjouksen tekemiseen kuuluu samalla sitoumus ostaa tuote huutokauppa-ajan päätyttyä tarjoamallaan hinnalla, mikäli tarjous on siinäkin vaiheessa korkein.

Tarjousta tehdessä henkilön tulee ilmaista, kumpaa mukimallia huutokaupan kohteista tarjous koskee.

Ylimmät tarjoukset päivitetään IS:n huutokauppa-artikkeliin vähintään kerran päivässä.

5. KAUPPOJEN TOTEUTUMINEN

Huutokaupan päätyttyä korkein tarjous on sitova. Huutokaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun ostaja on

a) maksanut kauppahinnan Järjestäjälle

b) saanut vahvistuksen suorittamastaan maksusta sekä kaupan toteutumisesta.

Koska huutokaupan kohteita on useita ja huutokauppa on samanaikainen, on voittavia tarjouksia huutokaupan päätyttyä useita. Aika meidän tullut on -mukin tarjouksista neljä (4) korkeinta ovat sitovia ja Oi Suomi on -mukin tarjouksista kolme (3).

Mikäli samanarvoisia voittavia tarjouksia on huutokaupan päätyttyä enemmän kuin huutokaupan kohteena olevia tuotteita, on ensin jätetty tarjous ensisijainen.

6. HUUTOKAUPAN KOHTEET

Huutokaupan kohteena on seitsemän (7) kappaletta Arabian Aika meidän tullut on- ja Oi Suomi on -mukeja, joiden pohjassa on Suomen miesten A-maajoukkueen alkuperäiset EURO 2020 -lopputurnauksen alkulohkon ottelujen päivämäärät. Kyseiset seitsemän mukia ovat ainoita laatuaan.

7. OSTAJAT JA KAUPPOJEN TOTEUTUMISESTA ILMOITTAMINEN

Ostajalle ilmoitetaan kauppojen toteutumisesta sähköpostitse.

8. HUUTOKAUPAN KOHTEEN NOUTAMINEN

Ostajan tulee noutaa huutokaupan kohde 48 h sisällä huutokaupan päättymisestä. Huutokaupan kohteen voi noutaa Palloliiton toimistolta. Huutokaupan kohde voidaan toimittaa myös postitse.

9. JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Palloliitto vastaa huutokaupan kohteeseen liittyvästä mahdollisesta arvonlisäverosta.

Huutokauppaan osallistuvat vapauttavat Palloliiton sekä huutokaupan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän huutokauppaan. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen huutokaupan kohteiden arvoa.

Palloliitto ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä huutokauppaan osallistumisessa tai huutokaupan kohteen vastaanottamisessa.

10. MUUT EHDOT

Osallistumalla huutokauppaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Palloliiton niiden nojalla tekemiä päätöksiä sekä sitoutuu vapauttamaan Palloliiton ja muut arvontaan liittyvät kolmannet osapuolet vahingosta yllä selostetun mukaisesti.

Huutokauppaan osallistuessaan osallistuja luovuttaa Palloliitolle oikeuden käyttää ja julkaista huutokauppaan liittyvää kuva- ja videomateriaaliaan huutokaupan yhteydessä, sekä Palloliiton viestinnässä ja markkinoinnissa yleisesti.

Osallistuja antaa Palloliitolle oikeuden käyttää ja julkaista osallistujan omien huutokauppajulkaisuiden tekstiä ja kuvia huutokaupan yhteydessä, sekä jatkossa Palloliiton viestinnässä ja markkinoinnissa yleisesti.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Palloliitolla on oikeus hylätä osallistuminen ja/tai evätä osallistujan oikeus osallistua huutokauppaan.

Palloliitto pidättää oikeuden tehdä muutoksia huutokauppaan ja sen sääntöihin.