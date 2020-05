Huuhkajien Petteri Forsell päätyi luovaan ratkaisuun Puolassa – ”Silloin ei ole vaaraa saada tartuntaa, eikä tartuttaa ketään”

Huuhkajien EM-kisajoukkueeseen haluava Petteri Forsell elää yksinäistä urheilijan arkea Puolassa.

Jalkapallon EM-kisat siirtyivät vuodella eteenpäin ja kansalliset sarjat ovat seis koronaviruskriisin takia, mutta se ei ole pysäyttänyt Petteri Forsellia.

Puolan pääsarjan Korona Kielcessä pelaava Forsell on joutunut olemaan omissa oloissaan jo toista kuukautta. Harjoittelu on kysynyt mielikuvitusta.

– Olen käynyt potkimassa palloa itsekseni ja treenannut myös autotallissa. Öisin olen lenkkeillyt, kun ihmisiä ei ole liikkeellä. Lenkkeilyt ovat olleet milloin tahansa kello 23:n ja 04:n välillä, Forsell kertoo puhelimitse Puolasta.

Mielikuva autiosta, pimeästä ja koleasta noin 200 000 asukkaan kaupungista piirtyy mieleen helposti. Askelten pehmeää kaikua, hiljaisuuden huminaa, satunnaisia valoja talojen ikkunoissa.

Huippu-urheilijalla ei ole vaihtoehtoja: tila, aika ja paikka on löydettävä.

– Öisin ei ole muita ihmisiä liikkeellä. Silloin ei ole vaaraa saada tartuntaa, eikä tartuttaa ketään, Forsell toteaa.

Joskus öisin kaupatkin ovat olleet auki. Niihin on joutunut jonottamaan ulkopuolella, sillä sisään on päästetty vain 15–20 ihmistä kerrallaan. Forsellin lähellä sijaitsevalle huoltoasemalle pääsee sisään vain yksi ihminen kerrallaan.

Futaaja onkin käynyt kaupassa vain kerran, pari viikossa.

– Jos on jonoja, olen jättänyt väliin.

Pakastin täynnä

Forsell kertoo eläneensä poikkeusoloissa maaliskuun 10. päivästä lähtien. Vaikka hän elää täysillä jalkapallolle, muuhunkin on nyt jäänyt aikaa.

– Puhun paljon puhelimessa, pelaan konsolipelejä ja olen myös löytänyt uuden harrastuksen: leipomisen, Forsell kertoo.

Bravuuriaan hän ei erikseen nimeä, mutta esimerkiksi appelsiinimutakakku toimi erinomaisesti.

– Pakkanen on täynnä eri herkkuja. Ne ovat vieraita varten, itse en viitsi niitä kaikkia syödä. Olen vain maistanut, pelaaja kertoo.

Kavereita, sukulaisia tai muita läheisiä ei ole päässyt vielä kylään maistelemaan herkkuja, mutta siellä ne odottavat, kun tilanne niin sallii.

Petteri Forsell harjoittelemassa. Arkistokuva.

Juuri nyt Forsell odottaa vain jalkapallokauden jatkumista. Puolan liiga Ekstraklasa on edellyttänyt pelaajilta viime aikoina päivittäistä kuumemittausta ja terveystilanteen kirjaamista.

Toiveissa olisi päästä aloittamaan joukkueharjoitukset pieniryhmissä lähiaikoina.

”Otteluita kaipaan eniten”

Korona Kielce taistelee Puolan pääsarjassa putoamista vastaan, mutta Forsell on varma, että joukkue on oikealla tiellä ylöspäin. Otteet ennen koronaviruksen aiheuttamaa sarjataukoa näyttivät lupaavilta.

Forsell ikävöikin tällä hetkellä jalkapalloilijana kaikista eniten juuri otteluita.

– Tulin tänne pelaamaan ammatikseni, en minkään muun takia. Totta kai treenitkin ovat tosi tärkeitä, mutta otteluita kaipaan eniten. Olisin valmis pelaamaan vaikka heti.

Kentän ulkopuolelta hän kaipaa eniten ihmisiä. Tyttöystävä sentään ehti käydä Puolassa ennen rajojen sulkeutumista, mutta viime viikot ovat olleet yksinäisiä.

Petteri Forsell pelasi Miedzi Legnicassa ennen helmikuista siirtoaan Korona Kielceen.

Forsellin sopimus kielceläisseuran kanssa päättyy kesäkuun lopussa. Uutta ei ole syntynyt.

Seurassa on puuhailtu vallanvaihtoa, ja näissä pakka menee usein jonkin verran uusiksi. Putoaminen sarjasta tarkoittaisi suomalaistaiturille automaattisesti maisemanvaihtoa.

Forsell tekee kaikkensa, että pääsisi Suomen A-maajoukkueen eli Huuhkajien EM-kisajoukkueeseen. Kisat piti pelata tulevana kesänä, mutta koronavirus siirsi ne vuodella eteenpäin.

– Tavoitteena on ollut koko ajan päästä pelaamaan säännöllisesti mahdollisimman kovassa sarjassa. Kroppa on hyvässä kunnossa. Uskon, että minulla on hyvät mahdollisuudet kisajoukkueeseen, Forsell arvioi.

Monipuolinen

Kielce on peluuttanut normaalisti hyökkääjänä esiintynyttä suomalaista välillä myös keskikentän pohjalla. Pallollisista kyvyistä on apua siinäkin roolissa.

– Tiedän pystyväni pelaamaan keskellä, kärjessä tai laidalla. Uskon monipuolisuudesta olevan apua, pelaaja sanoo.

Petteri Forsell Huuhkajien korttiringissä viime marraskuussa paluulennolla EM-karsintaottelusta Ateenasta.

Päätös EM-kisojen siirtämisestä ei osunut Forsellin tunteisiin. 2021 voi olla hänelle suuri vuosi, tavoitteena kun on kehittyä koko ajan.

– Ajattelen niin, että olen kisojen aikaan taas vuoden verran parempi pelaaja.

Forsell on siirrettyjen EM-kisojen aikaan 30-vuotias, periaatteessa siis futaaja parhaassa iässä.