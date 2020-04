Markku Kanerva huomasi ihmisissä yhden merkittävän eron aiempaan – ”Porukka ymmärtää”

Markku Kanerva käy vanhemmilleen kaupassa, viettää perheaikaa ja haluaa kehittyä ammatissaan.

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva hoitaa tällä hetkellä työnsä etänä. Sosiaalinen ja liikunnallinen päävalmentaja ei ole täysin vetäytynyt neljän seinän sisälle kotonaan Helsingissä.

– Kaupassa on pakko käydä. Yritän ostaa aina kerralla mahdollisimman paljon, ettei tarvitse usein mennä. Vanhemmillenikin käyn kaupassa ja muistutan heitä kotona pysymisen tärkeydestä, 55-vuotias Kanerva kertoo puhelimitse.

Kauppareissut ovat olleet viime viikkoina erilaisia kuin aikaisemmin.

– Yleensä joku tulee aina kaupassa juttelemaan, mutta siihen on tullut selvä muutos. Porukka ymmärtää, ettei nyt oikein ole small talkin aika. Joku saattaa toki yhä kauempaa tervehtiä.

Hyvää huolta kunnostaan pitävä Kanerva ulkoilee edelleen säännöllisesti.

– Tietysti mietin, että missä ja kuinka paljon liikkuu, kun on ulkona. On mukava käydä perheen kanssa yhdessä lenkillä ulkoilemassa.

Markku Kanerva kauppareissulla. Arkistokuva.

Kotona pidetään huoli, ettei valmentaja vain istu jalat ylhäällä jalkapallotaktiikoita miettien.

– Himassa tehdään rästiduuneja. Vaimo on laatinut työlistan, Kanerva sanoo ja naurahtaa.

– Rytmin kannalta on tärkeää yrittää tehdä arkijuttuja niin kuin normaalistikin.

Kunnon ylläpitäminen?

Eurooppalaiset jalkapallosarjat ovat tällä hetkellä keskeytettyinä, eli Kanerva ei pysty seuraamaan maajoukkuepelaajiensa otteita.

– Olen ollut yhteydessä pelaajiin, kysellyt heidän vointiaan ja jaksamistaan. Miten fyysisen kunnon ylläpitäminen onnistuu tässä tilanteessa?

– Noin 30 jätkää on normaalisti tarkkailussa. Osa pelaa jatkuvasti kahtakin matsia viikossa, joten aika on ollut kortilla. Nyt on ehtinyt jutella pelaajien kanssa normaalia enemmän.

Päävalmentaja Markku Kanerva kuvattuna toimistossaan syksyllä 2019. Nyt hänkin tekee työnsä etänä.

Valtaosa Kanervan pelaajista pelaa ulkomaisissa sarjoissa, jotka ovat joko keskeytetty tai niiden aloitusta on siirretty.

– Tässä tietysti haluaa ajatella, että kesäkuun aikana päästäisiin jo pelaamaan. Pelaajatkin ovat aika optimistisia asiasta.

Monissa sarjoissa on väläytelty mahdollisuutta, että ottelut pelattaisiin yleisöltä suljetuin ovin.

– Tyhjille katsomoille pelaaminen ei ole ideaalitilanne, mutta joissakin maissa se voi olla ainoa vaihtoehto pelaamiselle. Samalla täytyy olla varovainen, ettei potkaista omaan nilkkaan. Jos pelit käynnistetään liian varhain, koronavirus voi iskeä uudestaan voimakkaasti esimerkiksi toisena aaltona, päävalmentaja sanoo.

– Tässä täytyy luottaa viranomaiseen, että he tekevät oikeita päätöksiä.

Huuhkajien ydinryhmä on ollut jo niin pitkään yhdessä, ettei koronaviruskriisin aiheuttama tapaamis- ja ottelutauko romuta kaikkea rakennettua.

– Ei meidän tarvitse nollasta aloittaa sitten, kun joskus taas pääsemme jatkamaan hommia yhdessä. Tässä on tietysti vaikea suunnitella eri skenaarioita, kun ei yhtään tiedä, milloin taas päästään pelaamaan.

”Oikea päätös”

Kanervan johtama Huuhkajat saavutti viime marraskuussa historiallisesti paikan EM-kisoihin. Nämä kisat siirrettiin koronaviruskriisin takia tulevalta kesältä suveen 2021.

– Meillä oli hyvä draivi päällä ja kovat odotukset päästä mukaan upeaan seikkailuun. Kisojen siirtäminen oli aluksi tietysti pettymys, mutta asia oli ennustettavissa tilanteen kehittyessä. Päätös siirtämisestä oli täysin oikea, Kanerva sanoo.

Markku Kanerva juhli pelaajien kanssa EM-kisapaikkaa viime marraskuussa. Vieressä Tim Sparv (14) ja Paulus Arajuuri, taustalla Jukka Raitala ja Joona Toivio.

Ensi syksynä ohjelmassa on jälleen Kansojen liiga, jonka kautta on mahdollisuus selviytyä 2022 järjestettäviin MM-kisoihin. Noiden kisojen varsinaiset karsinnat alkavat todennäköisesti keväällä 2021.

Huuhkajilla on siis paljon tärkeitä otteluita ennen odotettuja EM-kisoja.

– Nyt on pitkä paussi. Täytyy toivoa, että pelaajat pääsevät pelaamaan kilpailullisia pelejä ennen kuin maaottelut taas jatkuvat, Kanerva sanoo.

Kykynsä jo todistanut Kanerva tähtää siihen, että hän on tulevaisuudessa nykyistäkin parempi valmentaja.

– Nyt on aikaa myös itsensä kehittämiselle ja -arvioimiselle. Tässä vieressäni on paljon kirjoja: tietysti urheilukirjoja, mutta myös johtamiseen ja valmentamiseen liittyvää kirjallisuutta. Tämä on hyvä tilanne itsensä kehittämisen kannalta, Suomessa kolmesti Vuoden valmentajaksi valittu Kanerva sanoo.

”Se olisi iso isku”

Veikkausliigakauden 2020 kohtalo on edelleen suuri kysymysmerkki koronaviruskriisin takia. Kauden piti alkaa 11. huhtikuuta, mutta alku on siirretty tässä vaiheessa kesäkuulle.

Takeita aloittamiselle silloinkaan ei vielä ole. Pelottava uhkakuva liigalle on koronavirustilanteen pitkittyminen ja jopa koko kauden peruminen.

– Jos kausi kokonaan perutaan, se on iso isku seuroille ja jalkapallolle. Seurat ovat nytkin tiukoilla. Täytyy samalla muistaa, ettei jalkapallo ole yksin tässä tilanteessa. Moni muukin laji on helisemässä, Kanerva sanoo.