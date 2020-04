Huuhkajien sensaatiovalmentaja Markku Kanerva alensi palkkaansa vapaaehtoisesti

Palloliiton yt-neuvottelut tulivat päätökseensä.

Palloliiton yt-neuvottelut koskivat koko henkilökuntaa, eli noin 130 työntekijää mukaan lukien A-maajoukkueiden päävalmentajia, Huuhkajien Markku Kanervaa ja Helmarien Anna Signeulia.

Mitä yt-neuvottelut tarkoittivat päävalmentaja Kanervan kohdalla?

– ”Rive” (Kanerva) kanssa on sovittu, että kun kriisi on päällä, hän on vapaaehtoisesti alentanut palkkaansa jonkin verran. Anna (Signeul) on myös samassa veneessä, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande vastasi IS:lle.

Hän ei tarkentanut palkanalennusten määrää, mutta alennukset ovat tiettävästi samassa suhteessa muiden leikkausten kanssa.

Päävalmentaja Kanervan verotettavat tulot vuonna 2018 olivat 189 000 euroa viime marraskuussa julkaistujen verotietojen mukaan.

Kanervan johtaman Huuhkajien taustaryhmän jäsenistä Palloliiton palkkalistoilla ovat eri positioissa myös joukkueen johtaja Lennart Wangel, valmentaja Mika Nurmela, videoanalyytikko Henri Lehto ja tulevien vastustajien tarkkailusta vastaava Toni Korkeakunnas.

Muut taustaryhmän jäsenet ovat olleet mukana maajoukkueessa eri ostopalveluina.

Mikäli Palloliitto olisi päätynyt lomauttamaan Kanervan, tämä olisi samalla ollut vapaa etsimään itselleen uutta työpaikkaa niin halutessaan.

Kanerva itse ei suostunut kommentoimaan yt-neuvotteluita IS:lle torstaina.

Palloliiton yt-neuvotteluiden tuloksena suurin osa liiton henkilöstöstä on touko-kesäkuussa vuosilomalla ja/tai lomautettuna.

Työntekijöiden poissaolojen kestot vaihtelevat toiminnoittain ja toimenkuvittain sekä henkilöittäin.

Syynä yt-neuvotteluille ja lomautuksille on työn tilapäinen ja merkittävä väheneminen koronapandemian ja sen tuomien rajoitusten takia.

– Palloliiton peruspalvelujen toimivuus varmistetaan poissaoloista huolimatta, mutta lomat ja lomautukset voivat aiheuttaa viivettä eri toiminnoissa ja vastausajoissa, Casagrande sanoi tiedotteessa.