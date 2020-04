Paljastukset Helsingin maamerkin urakasta muistuttivat Ari Lahtea Qatarin kauheuksista: ”Näinkö Suomessa oikeasti toimitaan?”

Suru valtasi Palloliiton puheenjohtajan Ari Lahden mielen, kun hän luki Olympiastadionin rakennustyömaan väärinkäytöksistä.

Maksamattomia palkkoja. Täysin kelvottomat asuinolot. Uhkailua.

Ylen MOT paljasti viikko sitten, miten kaltoin ulkomaalaisia työntekijöitä oli kohdeltu Olympiastadionin peruskorjaushankkeen aikana.

Rajuimpia paljastuksia olivat mm. joidenkin työntekijöiden elinolosuhteet, jotka olivat alta arvostelun.

Artikkelissa eräs työmies kertoo, että latvialaisten rakennusmiesten koti oli työmaakontti Helsingin Verkkosaaressa jättömaalla. Siellä 15 miehelle oli vain kaksi suihkua, eikä sänkyjä ollut riittävästi.

Pihalla ja asumuksen rakenteissa juoksi rottia.

Kun Olympiastadion aukeaa jälleen käyttöön elokuussa, on yksi sen pääkäyttäjistä Palloliitto ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkue.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoo suoraan, että hänelle tuli nopeasti mieleen reilun vuoden takainen Qatar-jupakka, joka liittyi paikallisten, MM-kisastadioneita rakentaneiden työmiesten surkeisiin oloihin ja kohteluun.

– Tietenkin ensimmäinen reaktio oli aika surullinen. Sen jälkeen tuli mieleen nämä Qatarin-keskustelut, joita käytiin vuosi sitten, että meillä Suomessakin toimitaan näin kuten juttu antaa ymmärtää, Lahti sanoo alakuloisena Ilta-Sanomille.

”Ihan ala-arvoista”

Tammikuussa 2019 Palloliitto sai voimakasta kritiikkiä päätöksestään viedä Huuhkajat Qatariin pelaamaan harjoitusotteluja, vaikka työmiesten kaltoin kohtelu siellä oli ollut esillä julkisuudessa.

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC arvioi vuoden 2018 lopussa, että MM-kisojen rakennustöissä on kuollut noin 1 200 työntekijää.

Palloliitto päätti lähettää samalla Qatariin Pohjoismaisten liittojen delegaation tutustumaan oloihin.

Se pyrki toimimaan ”dialogin kautta ihmisoikeuksien ja siirtotyöläisten työskentelyolosuhteiden edistämiseksi”.

– Täällä nostettiin silloin valtava kohu. Asioita haluttiin parantaa, ja siksi menimme sinne. Uskoin, että puuttumalla ja nostamalla asioita esiin voitaisiin viedä asioita eteenpäin. Surullista, että täällä oltiin ikään kuin paavillisempia kuin paavi itse. Kiinnitimme huomiota siihen, mitä tapahtui kaukana emmekä siihen, mitä tapahtui tässä lähellä.

Lahti toivoo, että väärinkäytöksissä on kyse vain pienestä osasta suurta hanketta mutta korostaa, että toiminta on ”ihan ala-arvoista”.

Hän ei voi hyväksyä, että Suomessa toimitaan kuten MOT:n jutussa kerrottiin.

”Joku raja voitontavoittelulla”

Vaikka Palloliitto on stadionin pääkäyttäjä, ei sillä ole mahdollisuutta vaikuttaa rakennustoiminnan eettisyyden valvomiseen.

Lahti toivoo, että tilanne paranee nyt, kun asia on otettu esille.

– Suomessa tällainen on yritysjohdon asia. Ilmeisesti kyse on Skanskan aliurakoitsijoista tässä tapauksessa, mutta ei sitä vastuuta saa Skanskalta mitenkään pois. Sen johdon vastuulla tämä pitkälti on. Varmasti vähän tilaajankin.

Skanska ilmoitti viime viikon tiistaina, että se tekee epäasiallisesta kohtelusta ja palkkaepäselvyyksistä tutkintapyynnön ja jatkoselvityksen.

Stadion-säätiö tuomitsi tiedot työntekijöiden huonosta kohtelusta kannanotossa verkkosivuillaan.

Olympiastadionin remontin hintalappu nousee yli 300 miljoonan euron.

Juuri nyt ajatus juhlavista avajaisista tai loistokkaista avajaistapahtumista stadionilla ei ole ensimmäisenä Palloliiton puheenjohtajan mielessä.

Lahti sanoo, että tapauksesta hänellä on ennen kaikkea surullinen olo.

– Valittelua enemmän tuli lähinnä surullinen olo, että näinkö täällä Suomessa oikeasti toimitaan. Joku raja sillä voiton tavoittelulla pitää olla.