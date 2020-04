Palloliitto hakee tavaramerkkiä jopa seksivälineille – liitto suojaa Huuhkajat-brändiään ennennäkemättömällä tavalla

Taloudellinen intressi on huomattava.

Suomen Palloliitto yrittää hyödyntää Huuhkajat-brändiään ennennäkemättömällä tavalla.

Se toimitti Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) tavaramerkkihakemuksen, jolla se hakee sadoille eri tuotteille ja palveluille Huuhkajat-nimisuojaa.

Jos ja kun hakemus menee läpi, kukaan muu kuin Palloliitto ei saa ilman sen lupaa valmistaa tai tehdä Huuhkajat-nimellä varustettuja seksivälineitä, makkaravoileipiä, koruesineitä, tulitikkuja tai musiikkisoittimia.

Yritykset eivät saisi myöskään markkinoida omia tuotteitaan Huuhkajat-sanalla. Näet listauksen kaikista haetuista tuotteista ja palveluista täältä.

Palloliitolla oli jo aiemmin tavaramerkkisuoja Huuhkajat-sanalle, mutta sillä turvattiin lähinnä vain fanituotteiden, kuten kaulahuivien ja pelipaitojen myyntiä.

Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis myöntääkin, että uusi tavaramerkkihakemus on tehty mahdollisimman laajaksi Huuhkajat-brändin turvaamiseksi.

Listauksessa on kaikki mahdolliset tuotteet, mitä Palloliitto ikinä vain keksi.

– Tiedämme, että Huuhkajien kaupallinen hyödyntäminen herättää kiinnostusta entistä enemmän erityyppisissä toimijoissa, minkä takia olemme täydentäneet aiemmin hyväksyttyä hakemusta, Varis sanoo.

Huuhkajat selvitti viime vuonna tiensä EM-lopputurnaukseen. Kisat pelataan nyt vuonna 2021.

Huuhkajat-termiä käytetään jo vakiintuneen tavan mukaisesti miesten jalkapallomaajoukkueesta, ja monet yritykset ottivat ilon irti Huuhkajat-huumasta syksyn aikana.

Yritykset myivät omia tuotteitaan Huuhkajat-sanalla. Variksen mukaan siihen oli puututtava.

– Haluamme varmistua, että Huuhkajat-brändiä ei käytetä ilman meidän lupaamme, koska se on kuitenkin itsestään selvää, mihin Huuhkajat viittaa. Se on ollut ihmisten huulilla jo toistakymmentä vuotta, Varis selvittää.

Kun tavaramerkki on hyväksytty, rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta hakemispäivästä alkaen. Tavaramerkki on voimassa vain siinä maassa, jossa sitä on haettu.

– Ilman rekisteröintiä saattaa siis olla hyvin hankala puuttua oman merkin oikeudettomaan käyttöön, patenttitoimisto Boco IP:n tavaramerkkilakimies Jerry Härkönen sanoo.

Palloliitto haluaa, että vain se saa tuotot Huuhkajien nimellä myytävistä tuotteista. Taloudellinen intressi on huomattava. Hänen mukaansa uusia tuotteita onkin tulossa myyntiin, mutta Varis ei suostu raottamaan asiaa tarkemmin.

– Verkkokaupan myynti kolminkertaistui viime vuoden aikana. Meille tulee uusia tuotteita laidasta laitaan ja haluamme sitä puolta kasvattaa entisestään.

– Päivittäistavarakauppoihinkin on tulossa paljon tuotteita ja olemme tehneet lisenssisopimuksia tiettyjen yritysten kanssa. EM-kisojen siirtymisten takia suurin osa näistä tuotteista tulee markkinoille sitten vasta ensi vuonna, jolloin kisat pelataan.

– Kaupallisen puolen vahvistaminen on meille iso asia, jossa haluamme olla entistä vahvempia, jotta saamme suomalaisen jalkapalloilun resursseja kasvatettua, Varis kertoo.

No, jos et voi paljastaa uusia uusien tuotteiden tuloa, tuleeko edes Huuhkajat-seksivälineitä myyntiin?

– En usko, ei ole ainakaan suunnitelmissa, Varis naurahtaa.

Tavaramerkkihakemus toimitettiin PRH:seen helmikuussa, jolloin asiassa annettiin myös välipäätös. Sen mukaan Palloliitto on saamassa tavaramerkkisuojan suurimpaan osaan hakemistaan tuotteista ja palveluista.

Joissakin tuotteissa, kuten lompakoissa ja matkalaukuissa Huuhkajat-sana oli jo ehditty rekisteröidä ennen Palloliittoa.

Jos Palloliitto haluaa hakea oikaisua tai muutosta, sen pitää toimittaa vastine huhtikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen PRH antaa lopullisen päätöksensä.