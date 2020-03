Palloliitto on jo saanut valtaosan EM-kisamiljoonista – maanantai on apua huutavien jalkapalloseurojen kohtalonpäivä

Palloliitto päättää maanantaina miten se pystyy auttamaan kurimuksessa olevia seuroja.

Koronakriisi on ajanut valtavan määrän Suomen urheiluseuroista todella ahtaalle. Moni valmentaja ja toimihenkilö on jo lomautettu seurakentän eri puolilla. Tavan kansa on aktivoitunut tukemaan seuroja esimerkiksi fanituoteostoksilla, mutta palkkarahojen tarpeeseen nähden sekin on vain pisara valtavassa meressä.

Jalkapallon puolella Palloliitto kantaa suurta huolta seurojensa tulevaisuudesta. Pääsihteeri Marco Casagrande kertoo Ilta-Sanomille, että Palloliitto kokoustaa maanantaina lukuisien asioiden tiimoilta ja niiden joukossa pohditaan tapoja auttaa isoja ja pieniä suomalaisseuroja.

– Palloliitto toimii seurojen kautta joka tapauksessa. Niiden kautta pitää toteuttaa eri keinoja. Tukea pohdittaessa pitää miettiä seurojen kokoa. Mitä isompi kulurakenne, sitä isompia ovat ongelmatkin, se on selvä. Mutta pienemmällä rahalla pelastaa muualla jotain helpommallakin. Vaikuttavuus on tärkeintä, eli mihin apua antamalla on olemassa rakenne, joka jalkapalloa pyörittää tulevaisuudessakin, Casagrande sanoo.

Casagranden mukaan Palloliitto on kartoittanut parhaansa mukaan seurojen ja esimerkiksi valmentajien tilanteita koronakriisin keskellä. Seurojen tekemät toimenpiteet ovat liiton tiedossa. Myös pelaajat ovat ahtaalla.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on jo maksanut Palloliitolle Casagranden arvion mukaan noin kolme neljäsosaa EM-kisapaikan palkkiorahoista. Kisojen osallistumiskorvaus on 9,25 miljoonaa euroa. Tilanne ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, että liitto voisi vain kääntää rahahanat auki.

Osa rahoista on jo maksettu aiemmin sovitusti menestysbonuksina pelaajille ja muulle joukkueelle. Iso siivu rahoista pitää myös varata siihen tarkoitukseen mihin se on annettukin eli EM-kisavalmisteluihin ja kisoissa pelaamiseen liittyvien kustannusten kattamiseen.

– On liittohallituksen päätös, miten tässä lähdetään etenemään. Kisat pelataan 2021, ja osa rahoista pitää varata siihen. Loput on varattu neljän vuoden ajanjaksolle strategisiin kohteisiin. Liiton pitää miettiä, voiko strategisempaa kohdetta olla kuin hätäapu.

Juniorien toimintamaksuihin liittyen liitto on maan hallituksen tekemien toimenpiteiden jälkeen linjannut, että jo kerättyjä toimintamaksuja ei pitäisi palauttaa. Asia on luonnollisesti jokaisen seuran itsensä päätettävissä.

Tilanteen jatkuessa linjauksena on, että seuroilla tulisi olla omien välttämättömien sopeutustoimenpiteidensä jälkeen oikeus kerätä toimintamaksuja siinä määrin, että seuralle välttämättömät toiminnot voidaan ylläpitää, ja siten varmistaa toiminnan jatkuvuus poikkeustilan jälkeen. Casagrande toivoo joka tapauksessa, että puolin ja toisin tilanteessa löytyy solidaarisuutta.

– Tämä on hyvin vaikea kysymys. Samoin kuin seurat, mekin vetoamme, että kaikki, joilla on edellytykset auttaa seuroja ja jatkaa maksujen maksamista niin myös tekisivät. Samalla tiedän, että on paljon perheitä, joille kuukausimaksut ovat normaalitilanteessakin lähes mahdottomia. Olisi kohtuutonta ajatella, että heiltä odotettaisiin maksamista nytkin. Prioriteetti on perheen hengissä selviäminen. Kaikilla on joka puolella sama hätä.