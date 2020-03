Huuhkajien Pyry Soiri puolustaa Suomen futiskunniaa sohvaltaan – ”Kaikille viihdettä vaikeina aikoina”

Pyry Soiri ja Glen Kamara haastavat Puolan Fifa-maaotteluun perjantai-iltana konsolijalkapallossa.

Suomen jalkapallomaajoukkueen maaottelut peruttiin maaliskuulta koronapandemian vuoksi. Suomen piti pelata vieraskentällä tänään Puolaa vastaan ja ensi viikolla Ranskaa vastaan.

Sen sijaan Huuhkajien pelaajat Pyry Soiri ja Glen Kamara kohtaavat tänään perjantaina Puolan virtuaaliviheriöllä. Kaksikko haastaa Puolan maajoukkuefutarit Krzysztof Piątekin ja Krystian Bielikin FIFA 20 -videopelillä pelattavaan maaotteluun. Pelejä voi seurata kello 20 alkaen Huuhkajien Facebook-sivulta.

Soirilla, 25, on vahva Fifa-tausta. Hän aloitti konsolipelaamisen Pro Evolution Soccer -peleillä lapsena ja siirtyi Fifa-mieheksi vuoden 2009 tienoilla.

Illan maaottelusta hän odottaa haastavaa.

– Olen saanut sisäpiiritietoa, että ainakin toinen puolalaisista on kova pelaamaan, Soiri kertoo Ilta-Sanomille Tanskan-kodistaan.

– Ihan kiva päästä vähän vääntämään ja edustamaan Suomea.

Kamara kuuluu Soirin mukaan Huuhkajien parhaisiin pelaajiin myös videopelijalkapallossa. Lisäksi laitahyökkääjä on ottanut matsia Jasse Tuomisen kanssa.

Fifa ei juuri kuulu Huuhkajien harrasteisiin. Soirin arvion mukaan yli puolelta pelaajista ei peliä löydy. Senpä takia hän edustaa isänmaataan jo toista kertaa tällä viikolla.

Sosiaalisessa mediassa jalkapallosisältöä julkaiseva 433-media järjestää parhaillaan omaa Plan B -Fifa-turnaustaan. Siinä 32 Euroopan maan ammattilaisjalkapalloilijat kohtaavat toisensa virtuaalijalkapallon EM-kisoissa.

Soiri valittiin Suomen edustajaksi. Cup-kisaan lähti myös esimerkiksi Belgian Romelu Lukaku, Kroatian Dejan Lovren ja Teemu Pukin seurakaveri, englantilainen Todd Cantwell.

Soiri pelasi turnauksen avausottelunsa eilen torstaina. Vastustajaksi asettui Turkin Merih Demiral, joka edustaa seuratasolla Juventusta.

Demiral valitsi Fifa-joukkueekseen Juventuksen, Soiri Barcelonan. Soiri voitti 4–1 tehtyään kolme maalia Lionel Messi -pelaajahahmolla. Soiria videoitiin pelin aikana. Hän eläytyi tunteella ja tuuletti maalejaan huutamalla ”Bravo!”

– Kilpailuhenkeä on aina. Nyt kun tehdään, niin tehdään kunnolla. Turnaus on yhdestä ottelusta kiinni, joten pitää minimoida virheitä, mikä vaatii keskittymistä. On kivaa pelata, kun adrenaliinia on paljon, Soiri kertoo.

Hän kertoo yllättyneensä saamansa palautteen määrästä voiton jälkeen.

– Tämä on meille kaikille viihdettä vaikeina aikoina ja samalla voi hetkeksi unohtaa muut asiat. Kun pelaamisen voi tehdä kotona, mielelläni vähän väännän. Toivottavasti ihmiset nauttivat. Se on tärkeintä.

Soirin ottelun voi katsoa YouTubesta. Seuraavaa vastustajaansa hän ei vielä tiedä, mutta haluaisi kokeilla taitojaan Portugalin Diogo Jotaa vastaan. Wolverhamptonin hyökkääjä vakuutti tiputtamalla avauskierroksella Irlannin John Eganin.

Soirin pelifilosofiana Fifassa on Barcelonalle tyypillinen tikitaka, jonka sisällä hän hyödyntää sekä nopeita että hitaita hyökkäyksiä. Hän tykkää tehdä peliä rangaistusalueen rajalla. Mitä Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva ajattelisi taktiikasta?

– Pitää kysyä häneltä. Toivottavasti suhtautusi hyvin, Soiri nauraa.

Suomen maajoukkueella hän ei Fifaa ole juuri pelannut. Perjantai-iltana nähdään, miten Kanervan joukkue pärjää televisioruudulla.

Pitkän ajan kaapin perällä odotellut konsolipeli on tuonut Soirille sopivaa viihdykettä korona-aikaan. Päivät menevät kunnon ylläpitämisessä ja illat Fifaa harjoitellen. Vaikka Huuhkajat olisi normaaliolosuhteissa valmistautumassa EM-turnaukseen, Soiri pitää kisojen siirtämistä oikeana päätöksenä.

– Prioriteetti on se, että ihmiset pysyvät turvassa ja päästäisiin palautumaan arkeen mahdollisimman nopeasti.

Oikeassa jalkapallossa Soirin työnantaja on Esbjerg. Tanskalaisjoukkueessa pelaavat myös Joni Kauko ja Markus Halsti. Kaukon kanssa Soiri pallottelee treenikentällä silloin tällöin, mutta kaksikkoa yhdistää myös PlayStation.

– Joni pelaa kovasti Crash Team Racing -peliä ja yrittää saada minut siihen mukaan. Ehkä tämän Fifa-urakan jälkeen.