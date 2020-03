Päävalmentaja Markku Kanerva toivoo, että 14 kuukauden kuluttua EM-kisajoukkueen pelipaikoista olisi yhä enemmän kilpailua.

Mitä ajattelit ihan ensimmäiseksi, kun sait tietää, että jalkapallon EM-kisoja siirretään vuodella?

Se oli odotettu päätös. Ratkaisu siirtää kisoja vuodella oli helpotus, ettei siirretty joulukuuhun tai peruttu kokonaan, mikä oli aika epätodennäköistä. Olin ehtinyt jo varautua ajatukseen.

Pelkäsitkö missään vaiheessa, että EM-kisat peruttaisiin kokonaan kaiken tämän jälkeen?

Seurasin paljon uutisointia, ja keskustelimme asioista. Viesti oli se, että oli hyvin epätodennäköistä, että kisat peruttaisiin kokonaan. EM-kisat on Uefalle niin iso tapahtuma myös taloudellisesti. Olisihan peruminen ollut karmea juttu.

Suomi on pelannut erittäin hyvin yli kahden vuoden ajan. Kisat alkavat 14 kuukauden kuluttua. Menetettiinkö nyt momentum?

Toivottavasti ei, enkä minä niin usko. Olihan meillä hyvä draivi päällä, peli oli kuosissa ja olimme henkisesti valmiita lähtemään kisoihin. Saimme myös hyvät harjoitusvastustajat. Ajattelen kuitenkin positiivisesti. Saamme enemmän valmistavia pelejä, hyvässä lykyssä jopa 12 ottelua. Totta kai jännitteen, innostuksen ja buumin ylläpitäminen tuottaa omat haasteensa. Toivottavasti pääsemme mahdollisimman nopeasti pelaamaan ja saamme Huuhkajat sitä kautta positiivisesti esille.

Sanoit näkeväsi siirron (urheilullisesti) myös positiivisesti. Miten?

14 kuukauden aikana ehtii tapahtua paljon. Tietyt nuoret pelaajat saavat enemmän rutiinia ja osa tervehtyy vammoista, vaikka eihän sitä tietenkään tiedä, mikä vammatilanne silloin on. Toivottavasti sarjat saadaan käyntiin, pelaajat pääsevät antamaan sarjapeleissä näyttöjä ja pääsevät kehittymään mahdollisesti vielä parempiin ympäristöihin, jolloin valmius pelata näitä kovia matseja on parempi. Meillä on enemmän aikaa valmistautua ja tehdä töitä joukkueen kanssa, se on positiivinen asia.

Mitä konkreettisia asioita voit tehdä maajoukkuevalmentajana tällä lisäajalla? On ollut esimerkiksi havaittavissa, että haluaisit pelata kolmella topparilla kovia vastustajia vastaan.

Antaahan tämä taktisesti enemmän mahdollisuuksia kokeilla asioita sekä myös mahdollisuuksia tehdä pelaajakokeiluja.

Pääsette valmennusryhmän kanssa nyt myös tarkkailemaan huomattavasti enemmän tulevia EM-kisavastustajia, mistä tunnutte pitävän.

Meillä oli aika hyvä suunnitelma jo nyt ja mielestäni myös riittävästi tietoa. Maaliskuun ja kesäkuun peleihin oli myös hyvä suunnitelma skouttaamisen suhteen. Arvontojen jälkeen olisimme saaneet neljä peliä kaikilta plus vielä kisojen aikana Belgialtakin kaksi peliä lisää. Tietenkin tämä antaa nyt mahdollisuuden kerätä vieläkin enemmän informaatiota ja dataa. Toki Tanskalle, Venäjälle ja Belgialle voi tulla aika paljon muutoksia joukkueisiin tämän jälkeen.

Lisänäyttöpaikat 14 kuukauden aikana voivat tietää hyvää nuorelle hyökkääjälle Marcus Forssille.

Osaatko arvioida keskimääräisen vuosittaisen vaihtuvuuden perusteella, paljonko Suomen joukkueessa nähdään siirron seurauksena muutoksia siihen ryhmään nähden, minkä olisit nyt luultavasti valinnut EM-kisoihin?

Debytantteja on ollut vuosittain seitsemästä yhdeksään. Vaikutus aloituskokoonpanoon on vähän vaihdellut. Keitä tässä on viime vuosina tullut sisään? Hradecky, Arajuuri, Toivio, Uronen, Raitala, Sparv, Lod ja Pukki ovat olleet aika vakkareita. Lassi Lappalainen, Glen Kamara, Pyry Soiri ja Jasse Tuominen ovat tulleet parina viime vuonna. Puhutaan varmaan kahdesta kolmesta avauskokoonpanoon vaikuttavasta pelaajasta. Rinkiin on tullut myös Väisäsen Leoa ja kumppaneita. Vaikea sitä on arvioida.

Ketkä mahdollisesti saavat näyttöpaikkoja lisävuoden ansiosta?

Katsotaan nyt, miten alle 21-vuotiaissa pelaavat kehittyvät. Vuodessa voi ottaa isojakin harppauksia. Puhetta on ollut muun muassa Aapo Halmeesta, Marcus Forssista ja Saku Ylätuvasta. Saku totesi itse jossain mahdollisuudesta tunkeutua kisajoukkueeseen fiksusti, että riippuu paljon tarpeesta eli siitä, mille pelipaikalle tarvitaan pelaajia. Näinhän se menee.

Pitää myös kysyä, kenen tilalle he tulisivat. Nämä, jotka ovat olleet mukana, ovat antaneet jo aika vahvoja näyttöjä. Eikä pelkästään kentällä, vaan sopeutumalla joukkueen ilmapiiriin ja toimintatapoihin. Toivottavasti tilanne on 14 kuukauden päästä minulle joukkuetta valittaessa haasteellisempi, vaikka olisi se ollut tällekin kesälle vaikea valita 23 pelaajaa.

Onko edellisten lisäksi muita, joille haluat tarjota pientä porkkanaa?

Kriteeri on se, että pitää olla ainakin lähellä sitä tasoa, mitä oman pelipaikkasi pelaajat ovat. En minä vaihtuvuuden takia ketään valitse, vaan pitää haastaa kunnolla. Nico Hämäläinen on hyvä esimerkki. Häntä olin katsomassa ja olisin valinnut hänet maaliskuun otteluihin. Tietyille pelipaikoille on tulevaisuudessa tarpeita.

Aapo Halme on noussut nopeasti Englannissa Barnsleyn luottopelaajaksi.

Mitkä ovat ne pelipaikat, joille toivoisit entistä enemmän kilpailua?

Joka puolelle, hah. Laitapuolustajat ja varsinkin oikealle. Meillä on paljon vasenjalkaisia pelaajia. Keskikentän keskelle tarvitaan myös vaihtoehtoja tulevaisuudessa. Maalivahtitilanne on hyvä. Laitapelaajiksi alkaa olla jo jonkin verran kilpailua. Ja vaikka ”Teme” (Pukki) on tehnyt maaleja ja on muita kärkipelaajiakin, niin kyllä sinnekin haluaisi nykyistä enemmän kilpailua. Laitapakki on silti akuutein.

Ketkä pelaajista ovat suurimpia kärsijöitä EM-kisojen siirrosta? Esimerkiksi kapteeni Tim Sparv täyttää 34 vuotta ennen kisoja.

Yritän ajatella tätäkin positiivisesti. Timilläkin on ollut vähän vaivoja. Hän on kuitenkin kuin viini, joka paranee vanhetessaan. Häneltä loppuu sopimus, mikä aiheuttaa tietenkin kysymyksiä. Uskon, että Tim on vuoden kuluttua kunnossa. Tietenkin joukkueessa on myös näitä 1988 syntyneitä iso liuta, mutta ikä on vain numero. Katsotaan vaikka Cristiano Ronaldoa: ei hän näytä sen ikäiseltä, mitä on. Ei tässä 14 kuukaudessa kukaan vanhene niin, ettei olisi käyttökelpoinen.

Täytät myös vapaa-aikaasi jalkapallolla. Sitä ei koronaepidemian vuoksi pelata, mikä voi aiheuttaa monille vieroitusoireita. Miten täytät jalkapallolta liikenevän vapaa-ajan?

Katselen vielä vähän tarkemmin otteita yksittäisten pelaajien viime otteluista, esimerkiksi Simon Skrabbin puolituntista Bresciassa. Kirjoja tuossa on myös iso pino, noin 15 kappaletta. Urheilua ja muuta. Muun muassa tällainen aika mielenkiintoinen kirja kuin Oi Suomi on. Kirja Erkka Westerlundista on loppusuoralla. Odottamassa on myös Risto Pakarisen romaani Jonain päivänä Jennifer ja Petteri Kilpisen ja Antti Hagqvistin Varianssi: Lataa itsesi täyteen energiaa. Se on varmasti hyvä, kun tässä on nyt aikaa ladata itseään. Vähän tulee joitain leffoja myös tsekattua, käveltyä ja lenkkeiltyä sekä pelattua tennistä pojan kanssa. Kovassa rumbassa liikunta saattaa unohtua, mutta nyt siitä on tullut säännöllisempää.