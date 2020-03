Huuhkajille jopa 14 ottelua ennen EM-kisoja – Markku Kanerva: uusille pelaajille mahdollisuuksia

Palloliitto kertoi erikoisessa tiedotustilaisuudessaan Huuhkajien tulevista otteluista, Uefalta tulevasta tuesta ja toimenpiteistä seurojen auttamiseksi.

Palloliitto piti keskiviikkona koronavirusepidemian vuoksi historiallisen etätiedotustilaisuuden, johon osallistui kolmisenkymmentä henkeä kodeistaan tai konttoreistaan käsin.

Mukana keskustelemassa, kyselemässä ja kuuntelemassa olivat muun muassa Suomen miesten A-maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva, Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande, puheenjohtaja Ari Lahti sekä joukko journalisteja ympäri Suomea.

Toimittajat saivat alustusten jälkeen pyytää chatin kautta kysymysvuoroja Kanervalta tai Casagrandelta, jonka kuvaruudussa oikean olkapään takana näkyi pehmonalle.

Koronaviruksen vaikutukset yhteiskuntaan ja urheiluun ovat vakavia, mutta ei olisi ihmismielelle pahitteeksi, mikäli videokokouksiin osallistuisi jatkossa useampiakin pehmoeläimiä. Ne keventävät tunnelmaa vaikeina aikoina.

Siihen pyrki pääsihteeri myös avaussanoissaan.

– Ellei tämä olisi niin vakava asia, niin olisihan se huvittavaa, että melkein sata vuotta olemme yrittäneet päästä kisoihin, ja kun sinne sitten päästään, kisoja siirretään, Casagrande kommentoi Uefan tiistain päätöstä lykätä jalkapallon miesten EM-kisoja vuodella.

Heti turnauspaikan selvittyä marraskuussa Huuhkajien pukukopissa herkuteltiin sillä, että odotusta olisi edessä seitsemän kuukautta. Nyt sitä on kaikkiaan 19 kuukautta.

Palloliitto piti keskiviikkona etätiedotustilaisuuden.

”Päivän kunto ratkaisee”

Päävalmentaja Markku Kanerva otti aluksi kantaa maailmalla jylläävään pandemiaan.

– Tämä on ikävä tilanne, joka maailmassa on. Koronavirusepidemia koskettaa kaikkia ihmisiä, myös urheiluelämää. Tärkeää on, että teemme yhdessä toimenpiteitä, jotta tämä saadaan lannistettua.

Kanerva uskoi vielä kolmisen viikkoa sitten, että kisat saataisiin pelattua normaalisti, mutta tilanne on sen jälkeen eskaloitunut nopeasti.

– Valtioiden hallitukset ja Uefa ovat tehneet mielestäni oikeita ratkaisuja. Kisojen siirto oli oikea, tärkeä ja hyvä päätös. Sen mukaan nyt elämme.

Kanervan mukaan askelmerkit kohti EM-turnausta olivat aika lailla valmiina, mutta nyt edessä on ennätyspitkä 450 päivän valmistautuminen.

– Meillä on sapluunat valmiina siitä, miten toimimme EM-kisoissa. Nyt ne siirtyvät vuodella eteenpäin. Toivottavasti faneilla riittää kärsivällisyys.

Hiihkajien päävalmentajalla Markku Kanervalla oli jo EM-kisasapluuna valmiina.

Pelaajapuolella tapahtuu varmasti vuodessa muutoksia siihen, mikä kisajoukkue olisi ollut kesäkuussa. Kisapaikan hankkineet ovat antaneet vahvat näytöt, mutta enemmän vaikuttaa tilanne keväällä 2021.

– Päivän kunto ratkaisee aika lailla, mutta myös terveystilanne, pelipaikkakohtainen tarve ja se, minkä verran pelaaja saa vastuuta seurajoukkueessaan. Siinä on aika monta muuttujaa.

Kanervan viesti MM-kisapaikasta taisteleville pelaajille on se, että jatkakaa haaveilua ja antakaa näyttöjä. Edessä on koronatilanteesta riippuen kahdesta neljään harjoitusottelua ennen kuuden kamppailun Kansojen liigaa, minkä jälkeen pelataan vielä kahdesta neljään ottelua.

Kaiken kaikkiaan joukkueella voi olla edessään jopa 14 ottelua ennen EM-turnausta.

Isoja asioita auki

Pääsihteeri Casagranden mukaan Uefan tiistain kokouksessa päätettiin EM-kisojen siirrosta ja muutamista muista suurista linjoista, mutta tarkennusta moniin asioihin on tulossa lähipäivinä.

Koronavirus sekoittaa kansainvälistä jalkapallokalenteria seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, ja yhden tapahtuman siirto vaikuttaa moniin muihin. Lisäksi kukaan ei vielä tiedä, onko tilanne helpottunut kuukauden, kahden vai puolen vuoden kuluttua.

Joka tapauksessa on selvää, että Huuhkajien maaliskuun ottelut Puolaa ja Ranskaa vastaan siirtyvät tai peruuntuvat. Lähtökohtaisesti ne yritetään pelata kesäkuuksi kaavailtujen Ruotsi- ja Viro-otteluiden tilalla. Kesäkuun ottelut siirtyisivät mahdollisesti myöhäisempään ajankohtaan.

Naisten sekä tyttöjen ja poikien maajoukkueiden tulevista otteluista ei vielä ole sen enempää tietoa. Naisten EM-turnaus siirtynee vuodella, tyttöjen ja poikien turnaukset saattavat tältä vuodelta peruuntua kokonaan.

Miesten vuodella siirtynyt EM-turnaus pyritään sovittelemaan siten, että koko paketti siirtyy vuodella, mutta useissa kaupungeissa on vielä selvittämättä, onko stadioneilla päällekkäisiä tapahtumia turnauksen aikana.

Miten liitto auttaa seuroja?

Casagranden mukaan Palloliiton seurahallitus kokoontuu 30. maaliskuuta, jolloin saadaan luultavasti uutta tietoa esimerkiksi siitä, kuinka kauan seurojen yhteiset harjoitukset ovat tauolla.

– Nythän on selkeä linjaus, ettei maaliskuun aikana joukkueharjoituksia ole. On melko selvää, että se jatkuu siihen asti, kunnes koulut aukeaa. Kun koulut ovat kiinni, niin joukkueharjoituksetkin ovat kiinni, mutta tästä tehdään viralliset päätökset ja linjaukset 30.3. kokouksessa.

Marco Casagranden mukaan seurat ovat nyt vaikeimmassa asemassa koronavirusepidemian vuoksi.

Casagrande ymmärtää, että seurat ja vanhemmat kaipaavat tarkempaa ohjeistusta siitä, miten lapset voivat jatkaa urheilua koronavirusepidemian aikana.

– Terve järki toimii kohtuullisen hyvin. Itselläni on kolme poikaa. Ajattelin heidän ja parin muun kanssa käydä lähikentällä pelaamassa. Vanhempien on hyvä muistuttaa, ettei saa liikaa ottaa lähikontaktia. Yhteiskunnalle on kuitenkin tärkeää, että pystymme edistämään liikkumista. Myös se on terveyden kannalta äärimmäisen tärkeää.

Casagranden mukaan Palloliitto selvittää Olympiakomitean ja ministeriön kanssa sitä, että saadaan mahdollisimman yhdenmukaiset tulkinnat ohjeistuksiin.

Monet suomalaiset seurat ovat suurissa vaikeuksissa ja taistelevat jopa olemassaolostaan koronaepidemian vuoksi. Palloliitto etsii keinoja, joiden avulla se voisi olla seurojen tukena.

– Ministeriön ja lajiliittojen pitää pystyä jeesaamaan. Lähtökohtaisesti seurat ovat etulinjassa ensimmäisenä. Jos tilanne pitkittyy, totta kai liitollakin on hankalampaa.

Voisiko Palloliitto tarjota seuroille jopa jonkinlaista talouspakettia, esimerkiksi EM-kisapaikan mukana tulleista rahoista?

– Uefa kertoi, että se pystyy pitämään kiinni lupauksistaan maaliitoille. Se on meille hyvin tärkeää ja antaa selkänojaa. Meillä on kuitenkin melkein tuhat seuraa. Vaikka jakaisimme kaikki rahamme seuroille, se ei välttämättä ratkaisisi ongelmaa. Tarvitsemme vähän isommat hartiat, minkä vuoksi ministeriön toimet ovat tärkeitä.

– Itse ajattelen, että pystymme antamaan seuroille esimerkiksi maksuaikaa monissa laskuissaan. Siitä keskustelemme 30.3. Ei uskalla pääsihteerinä kuitenkaan hallituksen päätöksiä ennakoida, Casagrande sanoi.