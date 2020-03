Lukas Hradecky ymmärsi päätöksen EM-kisojen siirrosta – ”Jalkapallo tulee kakkosena tässä maailmantilanteessa”

Lukas Hradecky on tyytyväinen Uefan päätökseen siirtää EM-kisat vuodella eteenpäin.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa päätti tiistaina siirtää EM-kisoja vuodella eteenpäin.

Uefa kokousti eurooppalaisseurojen sekä maanosan kansallisten jalkapalloliittojen kanssa tiistaina ja päätti, ettei kisoja voida pelata tänä kesänä koronaviruksen takia. Huuhkajat tekee arvokisadebyyttinsä siis vasta kesällä 2021.

Huuhkajien maalivahti Lukas Hradecky osasi odottaa edellä mainittua ratkaisua. Hän on siihen tyytyväinen.

– Se oli järkevä päätös. Ei Uefalla ollut tosin varmaan muuta vaihtoehtoa, Hradecky sanoi Ilta-Sanomille.

Bayer Leverkusenin maalivahti näkee yhtenä tärkeänä syynä päätökselle sen, että EM-kisojen siirtyessä keskeytyneet kansalliset liigat pystytään ehkä pelaamaan loppuun, mikä sekin on tärkeää Euroopan futikselle. Liigat voivat venyttää kauttaan nyt kesäkuun loppuun asti.

– EM-kisoja siirtämällä tehtiin lisää tilaa liigojen loppuun pelaamiselle, vaikka ottelut pelattaisiinkin tyhjille stadioneille. Se on tärkeää monien seurojen olemassaololle, koska tv-rahat ovat niin iso osa seurojen tuloja. Ja pitää sarjat pelata loppuun myös putoajien ja mestaruuden ratkeamisen takia, Hradecky mietti.

Ensi kesänä koronaviruksen toivotaan olevan jo aikalailla mennyttä, joten EM-kisat voitaneen pelata täysille katsomoille. Se olisi Hradeckyn mukaan erityisen tärkeää Suomelle:

– Totta kai katsojat ovat tärkeitä kaikille, mutta toki meidän kannattajille peleihin pääseminen on erityisen tärkeää, koska he pääsevät ensimmäistä kertaa kannustamaan omiaan arvokisoihin. Fanien läsnäolo on meille pelaajillekin tärkeää. En ole päässyt vielä yhtään ”aavepeliä” kokemaan, mutta varmasti niissä on aika koominen tunnelma. Ei sellainen kuulu EM-kisoihin.

Kisojen siirtäminen ei suomalaisvahdin mukaan vaikuta Huuhkajien mahdollisuuksiin.

– Ainakin me olemme nyt vuoden pidempään arvokisajoukkue! Meillä on nyt vuosi enemmän aikaa valmistautua ja kehittyä. Mutten tiedä, onko tästä meille haittaa vai hyötyä, eikä sillä ole mitään merkitystä tässä kohtaa.

– Jalkapallo tulee kakkosena tässä maailmantilanteessa. Tärkeintä on nyt vain saada maailma taas terveeksi ja tasapainoon, Hradecky sanoi.