Huuhkajien Tim Sparv EM-kisojen siirrosta: ”Kaikilla on tosi haastava aika elämässä nyt”

Jalkapallomaajoukkueen kapteeni olisi lentänyt Uefan konttorille protestoimaan, jos EM-kisat olisi peruttu kokonaan.

Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparv saapui tiistaina omatoimisista harjoituksista, kun hän havaitsi puhelimensa täynnä viestejä ja soittoja.

33-vuotias keskikenttämies arvasi heti, että ensi kesälle kaavailtu EM-turnaus on siirretty.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa päättää tiistaina, että kisat järjestetään koronavirusepidemian takia vasta kesällä 2021. Päätöksen kertoi julkisuuteen Norjan jalkapalloliitto.

– Hyvä ja viisas päätös. Varmasti ainoa oikea tällä hetkellä. Meillä kaikilla on tosi haastava aika elämässä nyt, joten ilman muuta hyvä päätös.

Sparv ajattelee etenkin kannattajia, joille on tärkeä päästä seuraamaan turnausta ilman pelkoa viruksesta.

Hän on jo jonkin aikaa osannut odottaa kisojen lykkäämistä. Sekin mahdollisuus oli olemassa, että turnaus olisi peruttu kokonaan. Se olisi ollut traagista etenkin Suomen miesten maajoukkueelle, joka selvisi ensimmäisen kerran lopputurnaukseen.

– En pelännyt sellaista. Olisin ottanut ensimmäisen lennon Uefan pääkonttorille protestoimaan. Tiesin, että nämä jossain vaiheessa pelataan.

Sparvin mukaan nyt pitää olla kärsivällinen. Vuosi on lyhyt aika, kun on odottanut jotain vuosikymmeniä.

– Urheilullisesti vähän harmittaa, koska pelimme on näyttänyt niin hyvältä. Olisi ollut kiva lähteä haastamaan tuloksellisesti ja pelillisesti Tanskaa, Venäjää ja Belgiaa. Mutta kyllä futisyhteiskunnan pitää kantaa oma vastuunsa, ettei tämä virus leviä.

Sparv naurahtaa, kun huomauttaa, että 33-vuotiaan pitää tehdä lujasti töitä pysyäkseen seuraavan vuoden sellaisella tasolla, että on 2021 hyvässä kisakunnossa.

– Mutta fokus ja keskittyminen arjessani ovat kovalla tasolla. Vaikka EM-kisat olisivat urani kohokohta, en voi tähdätä ainoastaan siihen. Meillä on seurajoukkueessa myös isoja pelejä edessä.

Sparvin sopimus tanskalaisen FC Midtjyllandin kanssa päättyy tähän kesään. Mahdollisesta jatkosta oli tarkoitus keskustella keväällä.

– Minun on kesällä ansaittava uusi sopimus jossain, joten edessä on tärkeitä aikoja. Kaikki on mahdollista. Voi olla, että jään tänne tai voin vaihtaa seuraa. Suunnitelmissa on pelata vielä monta vuotta futista, ei tämä niitä suunnitelmia mitenkään muuta.