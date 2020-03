Jalkapallon EM-kisat lykkääntymässä vuodella – Huuhkajien Paulus Arajuuri: ”Parempi siirtää kuin pelata tyhjille katsomoille”

Historiallinen EM-kisapaikka tai ei, niin Paulus Arajuuri ja Tim Sparv muistuttavat, että jalkapallo on pientä maailmanlaajuisen pandemian rinnalla.

Ranskalaislehti L’Equipe kertoi torstaina, että Euroopan jalkapalloliitto Uefa haluaa siirtää jalkapallon EM-kisoja vuodella vuoteen 2021. Virallista päätöstä odotetaan ensi tiistaina.

Lykkäys olisi kova pettymys Suomen jalkapallomaajoukkueelle ja sen kannattajille, sillä Huuhkajat selvisi ensimmäistä kertaa historiassaan miesten EM-kisoihin.

Joukkueen johtajiin kuuluva toppari Paulus Arajuuri on harmissaan uutisesta mutta painottaa samalla, että asiat pitää laittaa tärkeysjärjestykseen.

– Meillä on niin paljon tärkeämpiä asioita nyt edessä ja jalkapallo on lopulta vain jalkapalloa. Jokaisella meistä on oma vastuunsa koronaviruksen etenemisen pysäyttämisessä. Virus koettelee koko maailmaa ja kolahtaa kaikkiin jollain tavalla, Kyprokselta puhelimitse tavoitettu Arajuuri kertoo Ilta-Sanomille.

Arajuuri tietää, että maailman jalkapallopäättäjät eivät peru rahakasta suurtapahtumaa vailla painavia perusteita.

– Terveys tulee aina ensin. Pidetään toisistamme huolta.

Koronaviruksen jyllätessä Arajuuri ei edes halua mieluusti puhua jalkapallosta. Kyproslaisen Pafosin toppari malttaa odottaa EM-tilaisuuttaan.

– Tämä on hirveä juttu maailmanlaajuisesti ja siksi tuntuu tyhmältä edes puhua futiksesta. Jos on jotain sanottava niin totta kai se, että laitetaan koko kisat säppiin, on todella sääli. Se on elämää.

Arajuuri löytää kisojen siirtämisestä kuitenkin hopeareunuksen. Pääasia, ettei turnausta pelata tyhjille katsomoille tai tiukoilla rajoituksilla.

– Parempi siirtää kuin pelata tyhjille katsomoille. EM-kisat ovat kansanjuhla, ja ne kuuluvat kannattajille ja ihmisille. Haluamme kokea kisat yhdessä, koska tämä oli kaikkien yhteinen unelma. Jos se tarkoittaa kisojen siirtämistä vuodella, niin ilman muuta ennemmin näin.

Tim Sparv ja Jitka Novackova olivat Linnan juhlissa viime joulukuussa.

Arajuuren mukaan Kyproksella koronavirus ei vielä jyllää valtoimenaan, mutta maassa varaudutaan kovin toimenpitein. Topparin seura Pafos on itse esimerkiksi perunut joukkueen yhteiset aamupalat ja vähentänyt yhteistä kontaktia. Ottelut pelataan toistaiseksi tyhjille katsomoille.

Kapteeni Sparv: Pitää reagoida nopeasti

Huuhkajien kapteeni Tim Sparv on samaa mieltä Arajuuren kanssa. Pandemian pysäyttäminen ja ihmisten terveys ajavat futiskisojen ohi.

– Jos uutinen pitää paikkansa niin ymmärrän ratkaisun täysin. Tämä on niin vakava asia, puhelimitse Kööpenhaminasta tavoitettu Sparv kertoo.

– Totta kai tämä harmittaa, mutta muut asiat menevät nyt jalkapallon edelle.

Sparv kiittelee myös erikseen Tanskan pääministeriä Mette Frederikseniä, joka kertoi keskiviikkona Tanskan mittavista toimenpiteistä epidemiaa vastaan.

– Asia pitää ottaa vakavasti, toimia nopeasti ja päättäväisesti. Tanskassa päätettiin sulkea koulut ja päiväkodit. Se on mielestäni ainoa oikea ratkaisu. Kannattaa olla varovainen.

Pienoinen hopeareunus on myös Sparvin EM-kisapilvellä. Kaksi ja puoli vuotta etäsuhteessa tyttöystävänsä Jitka Novackovan kanssa elänyt futaaja saa nyt viettää erityisen paljon aikaa mielitiettynsä kanssa, sillä Novackova oli Tanskassa käymässä, kun koronaepidemia alkoi jyllätä toden teolla. Nyt on hyvin epätodennäköistä, että hän pystyisi halutessaankaan palaamaan kotimaahansa Tshekkiin lähiaikoina.