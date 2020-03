Huuhkajilla edessään ”kova vuosi” – näistä maista arvotaan Suomen Kansojen liigan lohkovastustajat

Kansojen liigaa pelataan neljässä divisioonassa (A, B, C, D). Divisioonat on jaettu niin, että A:ssa ovat lähtökohtaisesti parhaat maat, seuraavaksi parhaat B:ssä, seuraavaksi C:ssä ja heikoimmat D:ssä.

Divisioonissa A–C on kussakin neljä neljän joukkueen lohkoa, D-divisioonassa on yksi neljän ja yksi kolmen joukkueen lohko.

A-divisioonan lohkovoittajat etenevät finaaliturnaukseen, jonka ykkönen on Kansojen liigan mestari. B-, C- ja D-divisioonien lohkovoittajat nousevat parempaan divisioonaan. A:n ja B:n lohkojumbot putoavat alempaan divisioonaan. C:n kaksi putoajaa ratkaistaan putoamiskarsinnassa.