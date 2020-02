Pietarin EM-jalkapallolippuja havitteli yli 1,8 miljoonaa ihmistä – Venäjä–Suomi-ottelu kaikkein halutuin

Pietarin uudelle jalkapallostadionille on matkaamassa tuhansittain suomalaiskannattajia kesäkuussa.

Kun Huuhkajat kohtaa Venäjän 17. kesäkuuta, Pietarin uuden jalkapallostadionin reilusta 62 000 katsojasta noin 12 600 tulee olemaan suomalaisfaneja.

Venäläiset järjestäjät kertovat olevansa iloisesti yllättyneitä siitä, kuinka paljon jalkapallon EM-kisoihin on jätetty lippuhakemuksia Pietarin osalta.

Pietarissa pelataan yhteensä neljä ottelua, joihin lippuja havitteli yli 1,8 miljoonaa ihmistä. Kaupungin vuonna 2017 valmistuneelle Gazprom-jalkapalloareenalle mahtuu maksimissaan 62 315 katsojaa, joten lippujen kysyntä ylitti neljään otteluun tarjolla olevien lippujen määrän yli seitsenkertaisesti.

Pietarin peleistä kaikkein kysytyin oli Venäjä-Suomi-ottelu, joka pelataan 17. kesäkuuta.

Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Venäjä-Suomi-pelin lipuista 71,8 prosenttia menee isäntämaan faneille ja suomalaisten kiintiöksi tulee 20,3 prosenttia. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että katsojista maksimissaan 12 650 olisi suomalaisia.

Venäjän järjestelykomitean puheenjohtaja Aleksei Sorokin sanoo yllättyneensä muun muassa siitä, että venäläisfanit halusivat ahnaammin päästä seuraamaan Venäjän maajoukkueen peliä Suomea vastaan kuin Venäjän peliä Belgiaa vastaan.

– Se johtuu vieraaksi tulevan joukkueen läheisyydestä, Sorokin päätteli.

Aiemmin Suomessa on jo uutisoitu siitä, että belgialaisten fanien kiinnostus Pietari-peleihin on näyttänyt vaisulta. Tämä on herättänyt toiveikkuutta siitä, että Pietarissa pelattavaan Suomi-Belgia-otteluun jäisi kenties tarjolle enemmän lippuja suomalaisten fanien saataville.

Venäjän median mukaan venäläisfanit näyttävät kuitenkin pyrkivän innolla myös Suomi–Belgia-peliin 22. kesäkuuta.

Suomi–Belgia-peliin puolet lippuhakemuksista tuli venäläisiltä, kolmasosa suomalaisilta ja reilut viisi prosenttia belgialaisilta, venäläisjärjestäjät kertoivat.

– Se, että Suomen ja Belgian peliin tuli paljon hakemuksia venäläisiltä faneilta ei ollut yllätys. Noin puolet hakemuksista on venäläisiltä ja se on normaalia. Siitähän tulee hyvää jalkapalloa hyvällä areenalla, Sorokin jatkoi.

Venäjän maajoukkue kohtaa myös Belgian Pietarissa. Tähän otteluun yli 82 prosenttia lipuista menee venäläisille, sillä belgialaisten kiinnostus on ollut vaisuhkoa.

EM-kisojen lipunmyynti on monimutkainen järjestely, jossa on etukäteen erilaisia kiintiöitä eri maille ja isäntämaiden faneille. EM-kisat pelataan 12.6–12.7. välisenä aikana 12 eri kaupungissa. Pietarissa pelataan kolme B-lohkon peliä ja yksi neljännesvälieräottelu.

Euroopan jalkapalloliitto UEFA kertoo omilla sivuillaan, että kesän EM-kisoihin on kaikkineen tehty ennätysmäärä lippuhakemuksia. 28,3 miljoonaa fania olisi ollut halukas ostamaan lipun, mikä on kaksinkertainen määrä verrattuna vuoden 2016 EM-kisoihin Ranskassa.

Kaikkineen EM-peleihin on tarjolla 2,5 miljoonaa lippua, joten jokaista lipun saanutta kohti on laskennallisesti yli kymmenen ilman lippua jäänyttä.

Helmikuun lopussa UEFA:n virallisilla sivuilla käynnistyy myös lippujen uudelleenmyyntimahdollisuus. Fanit voivat myydä tarpeettomiksi jääneitä lippuja eteenpäin ja saada takaisin rahat jo maksetuista lipuista.