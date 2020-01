Joel Pohjanpalo taistelee HSV:ssä EM-kisaroolista: ”Haluan vakiinnuttaa paikkani maajoukkueessa ja saada ison roolin EM-kisoissa”

Huuhkajien Joel Pohjanpalo siirtyi Leverkusenista Hampurin Sport-Vereiniin päästäkseen taas pelaamaan ja saadakseen ison roolin EM-kisajoukkueessa.

Torstaina Joel Pohjanpalo aloittaa urakkansa uudessa seurassaan, Hampurin Sport-Vereinissa, joka starttaa 2. Bundesliigan kevätkauteen ottelulla Nürnbergiä vastaan.

– Olen tosi tyytyväinen siirtoon. Sain Leverkusenilta luvan hakea lainaseuraa, ja eri vaihtoehdoista Hampuri kuulosti heti parhaimmalta. Tämä on tosi iso seura, yksi Saksan seuratuimmista. Haluamme nousta heti tänä keväänä takaisin Bundesliigaan, Pohjanpalo kertoo Ilta-Sanomille.

Valinta osui HSV:hen paitsi seuran suuruuden, myös sen pelitavan takia. Keskushyökkääjä Pohjanpalo haluaa nauttia maalipaikoista:

– HSV on paljon pallossa kiinni ja luo maalipaikkoja, se on hyökkääjälle tietysti ideaalinen tilanne. En halunnut seuraan, jossa joutuu vain puolustamaan ja paikkoja tulee ehkä yksi tai kaksi per peli, hän sanoo.

25-vuotiaalle ”Jollelle” tulevat peliminuutit ja avautuvat maalipaikat merkitsevät paljon, sillä hänellä on takanaan pitkä tuskien ja odottamisen taival. Vaikea nilkan luuvamma oli jopa lopettaa hänen uransa ja kaikkiaan hän pelasi Leverkusenissa kolmen ja puolen vuoden aikana vain 22 ottelussa.

– Pitää muistaa että edelliset neljä siirtoikkunaa olin aina loukkaantuneena, eikä silloin voi lähteä lainalle, vaikka haluaisikin. Totta kai haluan pelata seurassa, joka haluaa tasan tarkkaan minut. Leverkusenissa roolini oli pienempi varsinkin loukkaantumisten takia, Pohjanpalo kertoo, ja paljastaa, mitä HSV-luotsi Dieter Hecking häneltä haluaa:

– Täällä tehtäväni on ennen kaikkea maalinteko. Pitää olla boksissa vahva, voittaa tilanteita ja tehdä maaleja.

Dieter Hecking on HSV:n päävalmentaja.

Maaleillaan HJK-kasvatti haluaa vakuuttaa paitsi Heckingin, myös Markku Kanervan, Huuhkajien päävalmentajan. Panoksena on iso rooli kesän EM-kisoissa.

– Toivottavasti saan paljon peliaikaa ja pystyn näyttämään Rivelle, että olen pelipaikan arvoinen. Haluan vakiinnuttaa paikkani maajoukkueessa ja saada ison roolin EM-kisoissa, hän sanoo, mutta muistuttaa:

– Kilpailu on tosi kovaa tällä hetkellä, jokainen haluaa ensimmäisiin kisoihin. Jos joku hyökkääjä tekee äkkiä 15 maalia tähän loppukauteen, varmasti hän on mukana. Kaikkien pitää onnistua saadakseen kisapaikan.

Vaikka historialliset EM-kisat ovat Pohjanpalolle ehdoton kohokohta, vielä enemmän hän iloitsee ihan vain siitä, että saa taas harjoittaa ammattiaan terveenä.

– Totta kai EM-kisat tuovat lisämotivaatiota, mutta minä en ole kahteen vuoteen pelannut ja nyt olen paikassa, jossa saan minuutteja – eiköhän se riitä motivaatioksi. On vain niin kivaa taas pelata fudista, hän sanoo naurahtaen.

Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva seuraa tarkasti Joel Pohjanpalon otteita kevään aikana.

Ilmaiseksi minuutit eivät kuitenkaan tule, sen Pohjanpalo tietää.

– Ei Hampurissa ole yhtään huonoa pelaajaa. Kilpailu ei täällä ole varmasti ihan Leverkusenin tasoista, muttei ole mikään itsestäänselvyys, että pelaan. Loppujen lopuksi se hyökkääjä, joka tekee eniten maaleja, myös pelaa, hän toteaa.

Tekeekö Anssi Suhonen pian debyytin?

Joel Pohjanpalo saattaa saada kevään aikana suomalaisseuraa HSV:n kokoonpanoon. Seuran A-junioreissa pelaava Anssi Suhonen, 19, pääsi tammikuun alussa mukaan edustusjoukkueen talvileirille ja on sittemmin ollut lähes aina mukana edustuksen treeneissä.

– Anssi on ollut tosi hyvä, kyllä Suomen keskikentän tulevaisuus näyttää lupaavalta. Hän on erittäin pallovarma ja liikkuu todella hyvin keskikentällä. Hän on vakuuttanut ainakin minut, Pohjanpalo kertoo vaikutelmiaan Suhosesta.

– Totta kai Anssin pitää tehdä vielä paljon töitä, mutta hän on oikein hyvällä linjalla. Hän on kopissakin tosi ammattimainen. Katsotaan, milloin hän pääsee irti 2. Bundesliigassa. Veikkaisin, että debyytti tulee pian, Pohjanpalo arvioi.