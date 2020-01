Joel Pohjanpalon lainasiirto vahvistettu – pelaa kevätkauden suurseura HSV:ssä

Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjän ura jatkuu Hampurissa.

Saksan 2. Bundesliigassa pelaava HSV on lainannut Suomen maajoukkuehyökkääjä Joel Pohjanpalon loppukaudeksi Bayer Leverkusenista. Seurat neuvottelivat myös osto-optiosta, mutta eivät päässeet sopimukseen.

Pohjanpalo siirtyi HJK:sta Saksaan syksyllä 2013. Bundesliigassa pelannut Leverkusen lainasi suomalaishyökkääjän heti eteenpäin sarjaporrasta alemmaksi VfR Ahleniin. Hyökkääjä on ollut sittemmin lainalla myös Fortuna Düsseldorfissa.

Pohjanpalo on kärsinyt urallaan vakavista loukkaantumisista, mutta on nyt päässyt pelikuntoon. Suurin syy lainasiirrolle Hampuriin on tulossa olevat EM-kisat. Pohjanpalo tarvitsee ensi kesän turnausta varten pelituntumaa.

25-vuotias Pohjanpalo on pelannut maajoukkueessa 32 ottelua, joissa hän on tehnyt seitsemän maalia.

Pohjanpalon sopimus hänet lainanneen Bayer Leverkusenin kanssa ulottuu kesäkuuhun 2022.