Huuhkajien Joel Pohjanpalo lainalle Hampuriin?

Joel Pohjanpalo on yhdistetty 2. Bundesliigan suurseuraan Hamburger SV:hen.

Joel Pohjanpalo toivoo EM-kisojen alla peliaikaa, jota ei ole tarjolla Bayer Leverkusenissa.

Suomalaishyökkääjä Joel Pohjanpalo on neuvottelemassa lainasiirrosta 2. Bundesliigan hampurilaisseuraan HSV:hen. 25-vuotias kärki voisi näin parantaa asemiaan Huuhkajat-luotsin Markku Kanervan papereissa, sillä HSV:ssä hän todennäköisesti saisi hyvin peliaikaa ja näin sitä pelituntumaa, jota EM-kisojen alla tarvitaan.

Bayer Leverkusenia edustavalle Pohjanpalolle on Ilta-Sanomien tietojen mukaan luvattu jo paikka Huuhkajissa kesän EM-kisoissa, kunhan hyökkääjä pysyy terveenä.

Pelkkä paikka kisajoukkueessa ei kunnianhimoista kärkeä kuitenkaan tyydytä, vaan hän haluaa pelata. Kilpailu toisesta hyökkääjäpaikasta Suomen avauksessa, Teemu Pukin rinnalla, on kuitenkin kovaa: muun muassa Fredrik Jensen on nykyään vakiomies Bundesliiga-joukkueen Augsburgin avauksessa, samalla kun Pohjanpalo on Leverkusenin hyökkääjähierarkiassa vasta kolmas Kevin Vollandin ja Lucas Alarion jälkeen, eikä hänelle ole tehdasseuran keväässä tarjolla kuin penkki ja hajaminuutteja.

Leverkusen, Pohjanpalon seura jo kesästä 2016, on antanut suostumuksensa lainalle, kertovat useat saksalaismediat.

HSV:n kiinnostus on suurta ja neuvottelut pitkällä, mutta siirto ei ole vielä varma. Hampurilaisseura havittelee myös toista keskushyökkääjää, slovakialaista Robert Bozenikia MSK Zilinasta, ja jos HSV onnistuu saamaan hänet, saattaa olla, etteivät rahat ja miehistöpaikat riitä enää Pohjanpalon lainaan.

HSV:n urheilutoimenjohtaja Jonas Boldt tuntee joka tapauksessa Pohjanpalon vahvuudet – ja juuri siksi HSV:n kiinnostus onkin suurta. Boldt työskenteli aiemmien Leverkusenissa ja hankki tuolloin Pohjanpalon tehdasseuraan.

Saksalaislähteiden mukaan lainasopimukseen sisältyisi osto-optio, mikäli HSV onnistuu keväällä nousemaan Bundesliigaan. Tällä hetkellä hampurilaisjoukkue on kakkosliigan toinen eli noususijalla.

Siirtoikkuna on auki tammikuun loppuun.