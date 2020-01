Huuhkajien keskikenttämies vaihtaa seuraa ulkomailla – ”Tyttöystäväni luki, että Brann on kiinnostunut minusta”

Robert Taylor allekirjoitti maanantaina uuden sopimuksen.

Suomen jalkapallomaajoukkueen pelaajaringissä mukana oleva Robert Taylor allekirjoitti maanantaina sopimuksen Norjan pääsarjaseura Brannin kanssa.

Taylor, 25, siirtyy bergeniläisseuraan Norjan ylimmältä tasolta viime kauden päätteeksi pudonneesta Tromssasta.

– Tyttöystäväni luki, että Brann on kiinnostunut minusta. Halusin seuraan heti. Muutama stressaava viikko tässä meni, mutta nyt kaikki on kunnossa ja on hienoa olla täällä vihdoin, Taylor totesi Brannin sivuilla.

– Robert on jännittävä hyökkäyspään pelaaja, joka vahvistaa meitä. Se, että hän pystyy pelaamaan useammalla pelipaikalla, on myös hyväksi meille, Brannin urheilujohtaja Rune Soltvedt kehui suomalaishankintaa.

Taylorin sopimus kattaa kauden 2022. Taylor on pelannut A-maajoukkueessa kaikkiaan kymmenen ottelua.