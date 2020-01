Huippuvalmentajat lyömässä viisaat päät yhteen – Kanerva paljasti suunnitelmista Jalosen kanssa: ”Jukan kanssa on jo juteltu”

Markku Kanerva on Vuoden valmenataja.

Vuoden valmentaja Markku Kanerva kiitti mentoreitaan ja mainitsi kiehtovasta yhteistyösuunnitelmasta.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva valittiin Vuoden 2019 valmentajaksi Urheilugaalassa.

Kanerva, 55, johdatti Suomen ensimmäistä kertaa jalkapallon arvokisoihin. Sensaatiomainen EM-kisapaikka varmistui, kun Huuhkajat keräsi kymmenestä karsintaottelusta 16 pistettä, ja sijoittui tasaisessa karsintalohkossa toiseksi Italian jälkeen.

Huuhkajat valittiin Urheilugaalassa vuoden joukkueeksi ja Teemu Pukki Vuoden urheilijaksi.

Kulttivalmentaja oli erityisen mielissään siitä, kuinka laajaa ihmisjoukkoa Huuhkajien urotyöt ovat koskettaneet.

– Olen äärimmäisen kiitollinen siitä, kuinka paljon meidän saavutukset ovat merkanneet ihmisille. Tällainen yhdistää meitä varmasti kansakuntana.

– Nekin ihmiset, jotka eivät ole aiemmin urheilusta kiinnostuneet, ovat nyt innostuneet siitä jalkapallon kautta. Se on urheilun riemuvoitto, Kanerva jatkoi.

Viisaat päät yhteen

Vuoden valmentaja kiitti jo juhlapuheessaan urallaan häntä auttaneita mentoreita.

– Niitä on ollut monia. Yksi tärkeimmistä on ollut ehdottomasti Jyrki Heliskoski. Hänen lisäkseen tietysti oma faija, joka katsoo aina pelejä ja antaa palautetta. Viime vuosina myös professori Matti Urrila on auttanut minua paljon, Kanerva kiitteli.

Jukka Jalonen on Leijonien päävalmentaja.

Kanerva piti ensisijaisen tärkeänä myös eri lajien valmentajien välistä yhteistyötä suomalaisen urheilukulttuurin kehittämisessä.

Hän nosti esiin todella mielenkiintoisen yhteistyökuvion.

– Linnan juhlissa tuli jo juteltua Jukka Jalosen kanssa. Meillä on Jukan ja Pasi Mustosen kanssa tarkoituksena sopia kevääksi yhteisiä päävalmentajien tapaamisia, joissa voimme istua alas ja keskustella rauhassa asioista.

– Suurin haaste taitaa olla aikataulujen yhteensovittaminen, kiireinen Kanerva totesi.