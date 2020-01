Ruotsalaislehti: Huuhkajien pelaajia mukana Allsvenskanin kuumimpien hankintojen listalla

Huuhkajien EM-kisapaikka on nostanut suomalaispelaajien arvostusta länsinaapurissa.

Ruotsalaislehti Aftonbladet (juttu maksumuurin takana) on listannut 22 talven kuuminta uutta pelaajaa Ruotsin pääsarjassa Allsvenskanissa. Listalla on myös kaksi suomalaista, jotka ovat talven aikana siirtyneet Ruotsiin.

Sijalla neljä on Jasse Tuominen, joka siirtyi BK Häckeniin Valko-Venäjän suurseurasta BATE Borisovista. Tuominen nousi Huuhkajien päävalmentajan Markku Kanervan avainpelaajien joukkoon EM-karsintaa edeltäneen Kansojen liigan otteluissa. Sen jälkeen Tuominen teki mm. Suomen 1–0-voittomaalin EM-paikan varmistaneessa Liechtenstein-ottelussa.

– Tuomisella on mahdollisuudet nousta sellaiseksi maalintekijäksi, jota Häcken on etsinyt Alexander Jeremejeffin lähdön jälkeen. Ja etenkin nyt, kun myös Paulinho on lähtenyt, lehti kirjoittaa.

Tuomisen vahvuutena pidetään sitä, että lahtelainen on monipuolinen hyökkääjä, jolla riittää hyviä ominaisuuksia.

– Jassella on potentiaalia nousta kovaksi maalitykiksi Allsvenskanissa, mutta sitä varten hänen on otettava seuraava askel urallaan ja ymmärrettävä, minkälaista jalkapalloa päävalmentaja Andreas Alm haluaa joukkueensa pelaavan.

Toinen suomalaispelaaja listalla on sijalla 11 oleva Leo Väisänen. Puolustajan siirto hollantilaisesta FC Den Boschista IF Elfsborgiin varmistui viikonloppuna.

Väisästä kuvataan toppariksi, joka voi osallistua pelinrakenteluun. Suhteellisen nuoresta iästä huolimatta hänellä on vankkaa kokemusta. Väisäsellä voi olla tärkeä rooli Elfsborgissa, joka kaipaa riveihinsä huipputopparia, Aftonbladet jatkaa.

Listan ykkönen on Malmö FF:n hankkima Ruotsin maajoukkuehyökkääjä Isaac Kiese Thelin.