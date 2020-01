Teemu Pukki saapuu Urheilugaalaan – maalitykki on vahva ehdokas Vuoden urheilijaksi

Teemu Pukki on ehdolla Vuoden urheilijaksi.

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Norwich Cityn hyökkääjä on ehdolla Vuoden Urheilijaksi.

Jalkapalloilija Teemu Pukki saapuu torstaina Helsingissä pidettävään Urheilugaalaan. Asian vahvisti Ilta-Sanomille Urheilugaalan pääsihteeri Riia Martinoja.

– Norwich on asian tosiaan julkistanut, että (Pukki) on tulossa, Martinoja sanoi IS:lle.

Pukki on ehdolla Vuoden urheilijaksi ja hän on yksi vahvin voittajaehdokas. Pukin urheiluvuoteen mahtuu Suomen jalkapallomaajoukkueen Huuhkajien auttaminen maaleillaan historiallisesti ensimmäisen kerran EM-kisoihin.

Lisäksi suomalaisen maalit Englannin Championshipissä auttoivat kotkalaisen seurajoukkueen Norwich Cityn nousemaan Valioliigaan.

Pukki on ollut sivussa Norwich Cityn kahdesta viimeisestä ottelusta takareisivamman vuoksi. Joukkueen seuraava ottelu Valioliigassa on lauantaina Bournemouthia vastaan. Ottelulla on suuri merkitys, sillä sekä Norwich että Bournemouth taistelevat putoamista vastaan.

Pukin saapumisesta kertoi ensin Helsingin Sanomat verkkosivuillaan.