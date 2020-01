Huuhkajien laituri siirtyy Italiaan – siirtosummaksi kerrotaan yli miljoona euroa

Simon Skrabbin ura jatkuu Italian Serie A:ssa.

Suomen jalkapallomaajoukkueen rinkiin kuuluva Simon Skrabb siirtyy Italian Serie A:ssa pelaavaan Bresciaan. Asiasta kertoo ruotsalaislehti Expressen. Lehden mukaan Skrabbin sopimus on kolmevuotinen.

Hyökkäävissä rooleissa viihtyvä Skrabb on pelannut viime vuodet Ruotsin pääsarjassa IFK Norrköpingin riveissä.

Skrabbin pelipaikka on vaihdellut ”Pekingissä” vasemman wingbackin ja hyökkääjän välillä. 24-vuotias FF Jaron kasvatti on pelannut aiemmin Ruotsissa Gefle IF:ssä ja Åtvidabergs FF:ssä. Huuhkajia Skrabb on edustanut 14 maaottelussa.

Expressenin mukaan Skrabbin siirtosumma liikkuu 1–1,5 miljoonan euron välillä. Sarjapaikastaan Serie A:ssa taistelevan Brescian riveissä pelaa ennestään Huuhkajien maalivahti Jesse Joronen.