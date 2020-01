Jatkosopimuksen tehnyt Markku Kanerva oli vaitonainen palkastaan – yksi kysymys sai valmentajan kaivamaan puhelimensa esiin

Markku Kanervan mukaan Huuhkajien päävalmentajan tehtävä on kunnia-asia.

Markku Kanerva jatkaa Huuhkajissa vielä pitkään.

Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva myhäili lauantai-iltana tyytyväisenä hotelli Kalastajatorpan aulassa.

Takana oli rentouttava perheloma Rukan rinteissä ja taskussa tuore jatkosopimus Palloliiton kanssa, joka pitää Kanervan, 55, Huuhkajien ruorissa ainakin syksyyn 2022 saakka.

Ainoa pieni murheenkryyni oli lasketellessa kipeytynyt polvi.

– Jälkeenpäin se pääsi vähän keräämään nestettä. Sen verran vääntöä aina tulee laskiessa ja vanhat rustovammat painavat, entinen huipputoppari sanoo.

Kanervan jatkosopimus saattaa tuntua nollauutiselta, sillä takana on historiallinen syksy ja kesällä edessä ensimmäiset EM-kisat. Suomen jalkapallomaajoukkueen historian valossa kyse on kuitenkin harvinaisesta tapauksesta.

Edellinen jatkodiilin Huuhkajien peräsimeen saanut valmentaja oli nimittäin Stuart Baxter, joka solmi Palloliiton kanssa uuden pestin tammikuussa 2009.

Koko viime vuosikymmenellä yksikään maajoukkuevalmentaja ei saanut luotsata Suomea sopimuskautensa loppuun saakka. Baxter sai potkut vuonna 2011, Mixu Paatelainen 2015 ja Kanervan edeltäjä Hans Backe 2016.

Menestysvalmentaja Kanervaa Palloliiton johto ei luonnollisesti halunnut potkia pois, vaan pitää tiukasti kiinni. Kanerva kertoo, että liitto teki tahtotilansa selväksi jo syksyn aikana, EM-karsintojen ollessa yhä käynnissä. Varsinaiset neuvottelut aloitettiin marraskuun lopussa EM-lohkoarvontatilaisuuden jälkeen.

– Joulun välipäivinä saatiin viimeiset hommat hoidettua, Kanerva sanoo.

Markku Kanerva edusti Satu-vaimonsa kanssa Linnan juhlissa. Perheen äskeisellä Rukan lomalla Satu joutui välillä käskyttämään miestään panemaan puhelimensa piiloon. Valmentaja yritti ruokailun yhteydessä katsella Norwichin peliä.

Kanervan edellinen sopimus olisi päättynyt kesän EM-lopputurnauksen jälkeen. Nyt solmittu uusi diili kattaa syksyllä 2020 pelattavan Kansojen liigan, keväällä 2021 alkavan MM-karsinnan, kesällä ja syksyllä 2022 pelattavan Kansojen liigan sekä mahdolliset Qatarin MM-kisat, jotka alkavat marraskuussa 2022.

Tyytyväinen Kanerva sanoo, että jatko ainakin syksyyn 2022 oli sekä hänen että Palloliiton toive.

– Halusimme jatkuvuutta.

Kahdesti Vuoden valmentajana palkittu Kanerva on tekijä, jonka kuvittelisi olevan kuuma nimi työmarkkinoilla. Hän kuitenkin sanoo, että Palloliitolla ei ollut kilpakosijoita.

– Mitään konkreettista ei tullut. Moni seura varmasti ajatteli, ettei toi kaveri mihinkään lähde, kun se pääsee EM-kisoihin koutsaamaan.

– En kyllä mitään muuta miettinytkään. Minulla oli koko ajan tahtotila, että haluan jatkaa. Mielestäni on kunniatehtävä olla A-maajoukkueen päävalmentaja. Sitä tarjotaan harvoille. Jos sinut siihen halutaan, työn vastaanottaminen on puoliksi jo velvollisuus. Siitä on vaikea kieltäytyä.

Markku Kanerva sanoo, ettei saanut muita työtarjouksia.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti antoi STT:n haastattelussa ymmärtää, että menestys näkyy jatkosopimuksen myötä Kanervan tilinauhassa. Valmentajan ansiotulot olivat vuoden 2018 verotuksessa 182 613 euroa.

Kysymys palkankorotuksesta saa Kanervan hieman vaivaantumaan. Hän ei ensiksi haluaisi kommentoida asiaa ja muotoilee sitten asian diplomaattisesti.

– Pääsimme aika hyvin yhteisymmärrykseen. Eihän tässä missään valioliigamanagerin palkoissa mennä, saatikka sitten valioliigapelaajan viikkopalkoissa, vaan ihan eri summissa, Kanerva sanoo ja nauraa päälle.

– Olen kuitenkin siihen puoleen ihan tyytyväinen.

Onko pelaajilta tullut jo reaktioita jatkosopimukseesi?

– En tiedä, katsotaan! Kanerva sanoo ja kaivaa puhelimensa esiin.

– Taustaryhmältä on tullut ja alle 21-vuotiaiden maajoukkueen vanhalta taustaryhmältä, mutta ei pelaajilta vielä. Heillä on varmaan pelikiireitä, mutta jos yhtään onnitteluja ei tule, minun pitää varmaan olla pikkasen huolissani. Ehkä kirjoitan WhatsApp-ryhmäämme, että kiitti onnitteluista, äijät! Kanerva sanoo ja nauraa makeasti.

Markku Kanervan (vas.) valmentama Suomi kohtaa EM-kisojen alkulohkossaan Tanskan, Venäjän ja Belgian.

Suomi aloittaa EM-urakkansa 13. kesäkuuta Tanskaa vastaan ja seuraavan kerran Huuhkajat pelaa ystävyysottelun 27. maaliskuuta Puolaa vastaan Wroclawissa.

Valmistautuminen tulevaa varten on kovaa vauhtia käynnissä. Kanerva on käynyt jo joukkueenjohtaja Lennart Wangelin kanssa tutustumassa tuleviin EM-näyttämöihin ja maajoukkueen tukikohtaan Venäjällä. Myös seuraavat askeleet ovat selvillä.

– Ensi torstaina meillä on palaveri valmennustiimin kanssa. Siellä mietitään muun muassa, keitä pelaajia pitää tavata ja katsoa lähemmin. Delegoin osan tarkkailusta ja vierailuista toki myös apuvalmentajille. Tuntuu siltä, että EM-kisoihin on paljon aikaa, mutta oikeasti tämä menee tosi nopeasti.

Kanerva suunnittelee myös matkaa Ruotsiin.

– Tavoitteeni on päästä tapaamaan Janne Anderssonia [Ruotsin valmentaja] ja Lars Lagerbäckiä [Norjan valmentaja ja entinen Ruotsin, Nigerian ja Islannin valmentaja], jotka ovat olleet arvokisoissa ennenkin.

– Haluan saada heiltä tietoa valmentajan näkökulmasta, eli mitä arvokisoissa pelaaminen on ja mitä yllätyksiä siellä voi tulla.

Heti haastattelun päätyttyä Kanerva kysyy heti A-maajoukkueen tiedotuspäälliköltä Timo Waldenilta, miten Norwichin cupottelussa Prestonia vastaan kävi. Hän saa kuulla, että Norwich voitti 4–2 ja loukkaantuneen Teemu Pukin korvannut teinikärki Adam Idah teki hattutempun.