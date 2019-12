Miss Suomen poikia, toisen polven huippu-urheilijoita, nuoria isiä – tällaisia ovat historiaa tehneet Huuhkajat

Suomen jalkapallomaajoukkue teki historiaa marraskuussa. Ilta-Sanomat esittelee kaikki historiallisessa EM-karsinnassa peliminuutteja saaneet ja arvokisapaikan tuoneet 26 pelaajaa sekä valmentajan.

Ilta-Sanomat julkaisee joulun aikaan uudelleen tänä vuonna puheenaiheeksi nousseita juttuja. Alla oleva juttu julkaistiin IS:n nettisivuilla alunperin 16. marraskuuta:

Lukas Hradecky

Syntynyt: 24.11.1989 Bratislavassa. Seura: Bayer Leverkusen (Saksa) A-maaottelut/maalit: 58/0. EM-karsinnoissa: 9/0.

Maalivahti syntyi Tshekkoslovakiassa, mutta kasvoi Turun Runosmäessä todelliseen palloiluperheeseen. Isä Vladimirin lentopalloilu toi Hradeckyt Suomeen ja kolmesta pojasta Lukaksesta, Tomaksesta (27) ja Matej’sta (24) kasvoi jalkapalloilijoita, jotka kaikki kolme ovat edustaneet Suomen maajoukkuetta vähintään junioreissa.

Oluella voittoja juhliva Hradecky puhuu vahvaa Turun murretta ja paljon. Sosiaalinen ja huumorintajuinen ”Luke” pitää joukkuetoverinsa hyvällä tuulella kentän ulkopuolella ja pelastaa heidät pinteestä säännöllisesti tolppien välissä.

Jukka Raitala

Syntynyt: 15.9.1988 Keravalla. Seura: Montreal Impact (Kanada). A-maaottelut/maalit: 50/0. EM-karsinnoissa: 6/0.

Keravan Pallon kasvatti kärsi nuorempana ujoudesta ja epävarmuudesta, joka hidasti hänen kansainvälistä läpimurtoaan. On saanut lisää itsevarmuutta iän ja kokemuksen karttuessa. Ainoa suomalaispelaaja, joka on selvinnyt voittajana ottelusta Lionel Messiä vastaan. Tämä tapahtui vuonna 2012 Espanjan liigan pelissä Osasuna–FC Barcelona.

Laitapakki Raitala koulutti nuorena vasemman jalkansa niin vahvaksi, että hänen oikeajalkaisuutensa on hämmästyttänyt seurajoukkueissa. Kertoi HS:lle elämänsä kovimman paikan olleen isän yllättävä kuolema jouluna 2014. Tuuletti debyyttiosumaansa MLS:ssä lähettämällä terveiset taivaaseen.

Jukka Raitala on luotettava laitapakki, joka pystyy pelaamaan sekä oikealla että vasemmalla.

Albin Granlund

Syntynyt: 1.9.1989 Paraisilla. Seura: Örebro SK (Ruotsi). A-maaottelut/maalit: 17/0. EM-karsinnoissa: 4/0.

Laitapakki aikoo opettaa tänä keväänä syntyneelle pojalleen periksi antamattomuutta. Esimerkki on ainakin lähellä, sillä Granlundista tuli veikkausliigapelaaja vasta reilusti päälle parikymppisenä. Maajoukkuedebyytti tuli vasta 27-vuotiaana.

Pargas IF:n kasvatti Granlund puhuu äidinkielenään ruotsia ja opiskelee pelaamisen ohella kauppatieteitä Åbo Akademissa. IFK Mariehamnissa aikanaan pelatessaan perusti start up -yrityksen kolmen joukkuetoverinsa kanssa.

Albin Granlundin tarina on malliesimerkki sitkeydestä.

Joona Toivio

Syntynyt: 10.3.1988 Sipoossa. Seura: Häcken (Ruotsi). A-maaottelut/maalit: 64/3. EM-karsinnoissa: 9/0.

Kaksivuotiaan tyttären isä tunnustaa väriä myös ihollaan. Hänen oikeaan käteensä on tatuoitu huuhkajan ja suden kuvat. Suomen maajoukkueen lempinimi on Huuhkajat, ja Toivio on Sibbo Vargarnan (suomeksi Sipoon Sudet) kasvatti.

Toppari on antanut takaisin kasvattajaseuralleen perustamalla Lupaava pelaaja -palkinnon. Toivio maksaa sipoolaislahjakkuuden matkan ulkomaille tapaamaan itseään ja seuraamaan huippuottelua. Pelasi maajoukkueen toppariparinsa Paulus Arajuuren kanssa yhdessä hetken aikaa jo juniori-ikäisenä.

Joona Toivio on ylpeä Sipoon susi.

Paulus Arajuuri

Syntynyt: 15.6.1988 Helsingissä. Seura: Pafos (Kypros). A-maaottelut/maalit: 43/3. EM-karsinnoissa: 8/0.

Halkian Alun tunnetuimman kasvatin sukupuusta löytyy sekä taiteellista että urheilullista huippuosaamista. Arajuuren isoäiti Aila Arajuuri teki pitkän uran valkokankaalla ja Kansallisteatterissa. Pauluksen isoisäpuoli Kalevi ”Kallu” Tuominen pelasi pääsarjatasolla kori-, käsi- ja jalkapalloa sekä toimi pitkään Suomen olympiakomitean valmennuspäällikkönä. Pauluksen isoveli Niila on puolestaan muusikko.

Jykevä keskuspuolustaja lupasi nuorena itselleen, ettei koskaan itke jalkapallon takia. Sanoi kuitenkin Apu-lehden haastattelussa tekevänsä poikkeuksen, mikäli Huuhkajat selviää EM-kisoihin. Silloin ”Paukku” aikoo itkeä onnesta.

Paulus Arajuuri on jykevä toppari, jota ei pieni verenvuotokaan haittaa.

Sauli Väisänen

Syntynyt: 5.6.1994 Helsingissä. Seura: Chievo Verona (Italia). A-maaottelut/maalit: 18/0. EM-karsinnoissa: 4/0.

Topparin aiti Anna-Liisa Tilus voitti vuonna 1984 Miss Suomen tittelin ja on tehnyt pitkän uran tv-kuuluttajana. Saulin pikkuveli Leo pelaa myös Huuhkajissa. Veljeksistä Sauli on sosiaalisempi, lapsuudessaan ujoksikin luonnehdittu Leo pohdiskelevaisempi luonne.

Papin lapsenlapsi Sauli Väisänen on usein puhunut julkisesti uskostaan ja iloinnut tyttöystävänsä uskoontulosta. Pariskunta meni naimisiin joulukuussa 2015.

Leo Väisänen

Syntynyt: 23.7.1997 Helsingissä. Seura: Den Bosch (Hollanti). A-maaottelut/maalit: 1/0. EM-karsinnoissa: 1/0.

Valittiin viime vuonna Suomen nuorten maajoukkueen vuoden pelaajaksi ja pääsi debytoimaan Huuhkajissa viime kesäkuun Liechtenstein-voitossa. Unelmoi siitä, että maajoukkueessa nähdään joskus topparipari Väisänen–Väisänen.

Väisäsen veljekset ovat lähes päivittäin yhteydessä WhatsAppin välityksellä ja veljekset myös pelaavat usein konsolipelejä yhdessä netin välityksellä. Leo Väisänen on Game of Thrones -fani.

Leo ja Sauli Väisänen ovat Huuhkajien toppariveljekset.

Jere Uronen

Syntynyt: 13.7.1994 Turussa. Seura: Genk (Belgia). A-maaottelut/maalit: 40/1. EM-karsinnoissa: 6/0.

Vasen pakki on todellista TPS-sukua, sillä isosisko Mira on TPS:n naisten liigajoukkueen kapteeni ja isä Kari teki pitkän uran seuran junioripuolella. On ollut yhdessä vaimonsa Mintun kanssa 15-vuotiaasta lähtien. Pariskunnalla on reilun vuoden ikäinen Pyry-poika.

Ulkomaille jo 17-vuotiaana siirtynyt Uronen pelaa nykyisin Belgian mestariseurassa Genkissä ja on tällä kaudella päässyt debytoimaan Mestarien liigan lohkovaiheessa, jossa vastassa ovat olleet mm. Liverpool ja Napoli.

Kuva: Jere Uronen pääsi keväällä juhlimaan Belgian mestaruutta poikansa ja vaimonsa kanssa.

Juha Pirinen

Syntynyt: 22.10.1991 Valkeakoskella. Seura: Tromsö (Norja). A-maaottelut/maalit: 18/0. EM-karsinnoissa: 3/0.

Hakan kasvatilla on vankat jalkapallogeenit, sillä hänen isänsä Jouko ja setänsä Jukka pelasivat aikoinaan pääsarjatasolla. Jukka Pirinen sai tililleen myös A-maaotteluja. Futiskentän ohella Juha Pirisellä menee hyvin myös rakkauselämän puolella, sillä hän kihlautui tyttöystävänsä Tiia Heikkisen tämän vuoden heinäkuussa.

Laitahyökkääjästä laitapakiksi aikuisiällä siirtynyt Pirinen pelaa seuratasolla pohjoisnorjalaisessa Tromsö IL:ssä, jossa häntä valmentaa ex-maajoukkuetähti Simo Valakari. Kova kalamies Pirinen nauttii vapaapäivinään ulkoilmaelämästä vuonomaisemissa.

Kuva: Juha Pirinen kosi tyttöystäväänsä tänä kesänä.

Tim Sparv

Syntynyt: 20.2.1987 Oravaisissa. Seura: FC Midtjylland (Tanska). A-maaottelut/maalit: 74/1. EM-karsinnoissa: 7/0.

Piskuisen Norvalla FF:n kasvatti lähti jo 16-vuotiaana valioliigaseura Southamptonin akatemiaan, jossa hänen joukkuetovereitaan olivat mm. Gareth Bale, Adam Lallana ja Theo Walcott. Panosti vahvasti futisuraansa jo tuota aiemmin. Kun kaverit lähtivät hauskanpitoon, nuori Tim suuntasi metsälenkille. Joi alkoholia ensimmäisen kerran vasta 20-vuotiaana.

Keskikenttämies on Huuhkajien arvostettu kapteeni, joka on ottanut vahvasti kantaa myös pelikentän ulkopuolisiin asioihin. Lukee paljon ja ryhtyi suorittamaan aikuisiällä lukion oppimäärää. Suunnittelee myös jatko-opintoja.

Tim Sparv on Huuhkajien arvostettu kapteeni.

Glen Kamara

Syntynyt: 28.10.1995 Tampereella. Seura: Glasgow Rangers (Skotlanti). A-maaottelut/maalit: 18/1. EM-karsinnoissa: 9/0.

Keskikenttämiehen vanhemmat pakenivat Sierra Leonen veristä sisällissotaa Suomeen 1990-luvun alussa. Kamara syntyi Tampereella ja aloitti jalkapallouransa espoolaisessa Olarin Tarmossa. Hän muutti 12-vuotiaana äitinsä kanssa Lontooseen ja päätyi Southend Unitedin kautta maineikkaaseen Arsenalin akatemiaan.

Puhuu suomea sujuvasti, mutta ujona miehenä antaa haastattelut mieluiten englanniksi. Kamaran hyvin tuntevat kuitenkin kertovat, että ystäviensä seurassa hän on hyvinkin iloinen ja sanavalmis kaveri.

Glen Kamarasta on kasvanut Huuhkajien keskikentän sielu.

Joni Kauko

Syntynyt: 12.7.1990 Turussa. Seura: Esbjerg (Tanska). A-maaottelut/maalit: 17/0. EM-karsinnoissa: 4/0.

Tanskassa ”Suomen Messiksi” ristitty Kauko on Lukas Hradeckyn tavoin Turun Runosmäen kasvatti. Hän kärsi pitkään kroonisesta suolistosairaudesta, joka vei kiloja ja hankaloitti ammattilaisuraa. Oikean lääkityksen löydyttyä keskikenttäpelaajan peliesitykset nousivat uudelle tasolle.

Jalkapalloperheestä, sillä sekä isä Kai että äiti Jaana (omaa sukua Hyvärinen) pelasivat aikoinaan. Kuopiolaislähtöinen Jaana vartioi Suomen maalia neljässä A-maaottelussa 1980-luvulla.

Joni Kauko on saanut Tanskassa lempinimen ”Suomen Messi”.

Rasmus Schüller

Syntynyt: 18.6.1991 Espoossa. Seura: Minnesota United (USA). A-maaottelut/maalit: 39/0. EM-karsinnoissa: 6/0.

Kasiysissä jalkapallouransa aloittanut keskikenttäpelaaja on futisuran lisäksi satsannut vahvasti myös akateemiselle puolelle. Opiskellut sosiaalipsykologiaa Svenska social- och kommunalhögskolanissa ja oikeustieteitä Helsingin yliopistossa. Harrastaa myös kaunokirjallisuutta ja purjehdusta.

Ruotsia äidinkielenään puhuva Schüller nauttii HBO Tshernobyl-sarjan katselusta ja ärsyyntyy, kun ihmiset eivät kierrätä jätteitään.

Rasmus Schüller suorittaa tänä syksynä varusmiespalvelustaan.

Robin Lod

Syntynyt: 17.4.1993 Helsingissä. Seura: Minnesota United (USA). A-maaottelut/maalit: 38/3. EM-karsinnoissa: 9/0.

– Hänellä on jääkiekkotaustaa, ja rintalihaksia on enemmän kuin laki määrää, HJK:n silloinen päävalmentaja Antti Muurinen kuvaili 18-vuotiasta Lodia tämän liigadebyytin jälkeen vuonna 2011.

Suurmetsän Urheilijoiden kasvatti Lod pelasi kiekkoa Jokereissa 14-vuotiaaksi asti ja oli tulevan NHL-hyökkääjän Markus Hännikäisen ketjukaveri. Futisväen onneksi ”Rölli” valitsi jalkapallon.

Laitapelaaja Lodista tuli tänä vuonna isä, kun hänen vaimonsa Janni synnytti pariskunnan esikoistyttären Louisan.

Kuva: Robin Lod on tuore isä.

Pyry Soiri

Syntynyt: 22.9.1994 Tammisaaressa. Seura: Esbjerg (Tanska). A-maaottelut/maalit: 21/5. EM-karsinnoissa: 8/1.

Laitapelaaja Pyry Henri Hidipo Soiri on suomalaisen äidin ja namibilaisen isän poika. Hidipo on Namibiassa ja Etelä-Angolassa puhuttua oshiwambon kieltä ja tarkoittaa ”en jätä sinua koskaan”. Soiri syntyi Suomessa, mutta muutti 1,5-vuotiaana perheineen Afrikkaan, jossa hänen nykyisin Opetus- ja kulttuuriministeriön palveluksessa oleva Iina-äitinsä työskenteli.

Soiri kasvoi Mosambikissa, Namibiassa ja Tansaniassa ja oppi futistaitoja pelaamalla paljain jaloin ystäviensä kanssa. Soirit palasivat kotimaahan Pyryn ollessa lukioikäinen. Uusi kotipaikka Myllykoski aiheutti pienen kulttuurishokin, mutta siellä Soirista tuli myös liigafutaaja MyPan riveissä.

Tuulennopea Pyry Soiri on vastustajien painajainen.

Lassi Lappalainen

Syntynyt: 24.8.1998 Espoossa. Seura: Montreal Impact (Kanada). A-maaottelut/maalit: 7/0. EM-karsinnoissa: 5/0.

Espoolaispoika pantiin tietenkin heti poseeraamaan poron kanssa, kun hän siirtyi HJK:sta lainalle Rovaniemen Palloseuraan kesällä 2017. Laitakiitäjä Lappalainen pelasi napapiirillä lopulta puolitoista kautta ja puhkesi Lapin kesässä kukkaan. Seurauksena oli rahakas siirto Italian Serie A:han ja eteenpäin lainalle MLS-sarjaan.

– Yli 500 000 euroa se oli, mutta en tiedä tarkkaa summaa, Lappalainen vastasi HS:lle, kun häneltä kysyttiin paljonko Bologna maksoi hänestä HJK:lle.

Tuore Kanadan futismestari Lappalainen seurustelee Joanna Tolvasen kanssa.

Lassi Lappalainen on yksi Suomen joukkueen pikakiitureista.

Robert Taylor

Syntynyt: 21.10.1994 Kuopiossa. Seura: Tromsö (Norja). A-maaottelut/maalit: 10/0. EM-karsinnoissa: 1/0

Keskikenttäpelaajan isä Paul sai futisoppinsa legendaarisen Brian Cloughin alaisuudessa Nottingham Forestissa. Paul vuonna 1988 Suomeen, kun nelosdivisioonassa pelannut Kalliosuon Sisu värväsi avokätisen rahoittajan turvin itselleen kaksi aitoa brittiammattilaista. Paul rakastui Suomeen ja suomalaiseen naiseen ja jäi maahan.

Paulin Robert-pojan suosikkilelu lapsena oli pallo ja hän herätti huomiota taidoillaan jo nuorena. Robert Taylor esitti freestylefutisshow’n 12-vuotiaana Veikkausliigan ottelun JJK–HJK-tauolla. Katsomossa tuolloin oli Harjun ennätysyleisö, 5 000 katsojaa.

Robert Taylor oli jo lapsena poikkeuksellinen pallolahjakkuus.

Simon Skrabb

Syntynyt: 19.1.1995 Pietarsaaressa. Seura: IFK Norrköping (Ruotsi). A-maaottelut/maalit: 13/0. EM-karsinnoissa: 2/0.

Hyökkäävä keskikenttäpelaaja oli aikoinaan Veikkausliigan nuorin maalintekijä, kun heilutti Jaron paidassa TPS:n verkkoa kaudella 2011. Skrabb oli tuolloin vain 16 vuoden, 3 kuukauden ja 23 päivän ikäinen. Sittemmin ennätyksen vei itselleen toinen Jaro-lupaus Serge Atakay.

Lovisa Sundstedtin kanssa avoliitossa asuva Skrabb on viihtynyt jo vuosia Ruotsin pääsarjassa. Hän teki vuonna 2015 upean skorpionipotkuosuman, joka valittiin Vuoden maaliksi länsinaapurissa. Maali pääsi myös ehdolle Fifan Puskas-palkintoon, eli koko maailman vuoden hienoimmaksi osumaksi.

Video: Simon Skrabbin skorpionipotku valittiin Ruotsissa Vuoden maaliksi 2015.

Petteri Forsell

Syntynyt: 16.10.1990 Kokkolassa. Seura: HJK. A-maaottelut/maalit: 12/1. EM-karsinnoissa: 1/0.

Pienikokoinen kymppipaikan potkutekniikkaihme on toisinaan joutunut hieman pyöreän ulkomuotonsa vuoksi silmätikuksi. Forsell on vastannut ilkkujilleen huumorilla ja loisto-otteilla kentällä. Sydän täyttä kultaa: kävi lokakuun Armenia-pelin jälkeisenä päivänä potkimassa nurmijärveläisen Rajamäen Kehityksen junnujen kanssa, koska sai 8-vuotiaalta fanilta kutsun Twitterissä.

Penkkipunnerrustuloksekseen 120 kiloa kertonut Forsell seurustelee Naisten liigan KuPSissa pelaavan Kaisa Kotkan kanssa, eli Kotka ja Huuhkaja ovat löytäneen toisensa.

Kuva: Kaisa Kotka ja Petteri Forsell ovat futispariskunta.

Fredrik Jensen

Syntynyt: 9.9.1997 Porvoossa. Seura: FC Augsburg (Saksa). A-maaottelut/maalit: 10/4. EM-karsinnoissa: 3/2.

183-senttinen hyökkäävä keskikenttäpelaaja tunnetaan lempinimellä ”Pikku”. Nimi juontaa juurensa juniorivuosilta, sillä Freda oli jo varattu samassa Futuran junnujoukkueessa pelanneelle vuotta vanhemmalle Fredrik Lassakselle. Pikku tunnettiin jo juniorina maaliahneudestaan ja hän on viimeistellyt hyvällä prosentilla Huuhkajissa.

Porvoolaisen Jensenin vuotta vanhempi isoveli Richard on myös ammattilaisjalkapalloilija, joka pelaa Hollannin kakkostasolla Roda JC:n riveissä. Topparina pelaava Richard Jensen oli vakiokasvo alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa ja kolkuttelee myös Huuhkajien portteja.

Fredrik Jensen on kärsinyt loukkaantumisista, mutta kentälle päästyään hän on ollut erittäin tehokas.

Teemu Pukki

Syntynyt: 29.3.1990 Kotkassa. Seura: Norwich City (Englanti). A-maaottelut/maalit: 79/24. EM-karsinnoissa: 9/9.

Huuhkajien hyökkäyspelin avainpelaaja on statukseltaan supertähti, mutta käytökseltään kaikkea muuta. Nöyrä ja vaatimaton Pukki on kotioloissa viihtyvä perheenisä, joka nauttii yhdessäolosta vaimonsa Kirsikan ja pariskunnan pienen Olivia-tyttären kanssa. Pukit juhlivat kesällä häitään Hangossa. Musiikista vastasi Teemun suursuosikki Kaija Koo. Paikalla oli tietysti myös Pukin ystäviä Huuhkajista.

Pukki on Suomen lisäksi kansallissankari myös Norwichissa, joka lähetti delegaationsa ratkaisevaan Liechtenstein-peliin ja järjesti ottelun jälkeen Pukki Party -juhlat helsinkiläisessä yökerhossa.

Teemu Pukki teki huiman määrän maaleja EM-karsinnoissa.

Joel Pohjanpalo

Syntynyt: 13.9.1995 Helsingissä. Seura: Leverkusen (Saksa). A-maaottelut/maalit: 32/7. EM-karsinnoissa: 2/1.

Huuhkajien suuri epäonnensoturi, joka palasi maajoukkueeseen lokakuussa peräti puolitoista vuotta kestäneen loukkaantumisen jälkeen ja teki heti maalin sekä syötti toisen. Maajoukkueleiri Liechtenstein-pelin alla päättyi kuitenkin heti ensimmäisissä treeneissä tulleeseen nilkkavammaan. Paranemisen ei onneksi pitäisi tällä kertaa kestää kuin viikkoja.

Hyökkääjä on urheilusukua, sillä Pohjanpalon äidinisä on entinen maajoukkuetason pika-aituri Juhani Vuori. Pohjanpalon lapsuudessa hän vietti paljon kesäisin paljon aikaa isoisänsä luona Kärkölässä. ”Jolle” potki ja vaari otti koppeja maalissa.

Joel Pohjanpalo on Huuhkajien epäonnensoturi.

Jasse Tuominen

Syntynyt: 12.11.1995 Lahdessa. Seura: BATE Borisov (Valko-Venäjä). A-maaottelut/maalit: 15/1. EM-karsinnoissa: 4/1.

Kaksinkertainen Valko-Venäjän mestari pääsi jo pienestä pitäen kokemaan huippujalkapalloilmapiiriä läheltä, sillä hänen isänsä Juha työskenteli pitkään FC Lahden fysioterapeuttina. Hyökkääjä on kolmen BATEssa viettämänsä kauden aikana oppinut fyysisen pelin ja sujuvan venäjän kielen.

Jassen kolme vuotta nuorempi pikkusisar Emma on hänkin huippu-urheilija. Emma Tuominen pelaa yliopistokoripalloa USA:ssa. Hän edustaa Indiana Techiä.

Jasse Tuominen haluaa siirtyä eteenpäin Valko-Venäjältä.

Benjamin Källman

Syntynyt: 17.6.1998 Tammisaaressa. Seura: Viking Stavanger (Norja). A-maaottelut/maalit: 2/1. EM-karsinnoissa: 1/1.

Väkivahva hyökkääjä on toisen polven huippu-urheilija. Hänen isänsä Mikael on Suomen kaikkien aikojen menestynein käsipalloilija, joka valittiin urallaan mm. Saksan Bundesliigan parhaaksi pelaajaksi. Källmanit vaihtavat usein ajatuksia urheilusta ja Benjamin kuuntelee isänsä neuvoja herkällä korvalla.

Benjaminin lapsuudenystäviin lukeutuu Oliver Helander, toinen huippukäsipalloilijan poika, joka valitsi myös eri lajin kuin isänsä. Jan Helanderin poika on Suomen suurin keihästoivo.

Benjamin Källmanilla on huippuluokan palloilugeenit.

Kasper Hämäläinen

Syntynyt: 8.8.1986 Turussa. Seura: FK Jablonec (Tshekki). A-maaottelut/maalit: 63/8. EM-karsinnoissa: 2/0.

Kahden lapsen isä tunnettiin nuorempana Huuhkajien huolettomimpana veikkona. Hajamielisyydestään tunnetulla Kapella oli tapana hukata matkapuhelimensa ja passikin häneltä on maajoukkuereissulla kadonnut. Oli Markku Kanervan luottopelaaja jo nuorena ja kuului Pikkuhuuhkajien suurimpiin tähtiin EM-kisoissa 2009.

Kasperin isä Heikki oli aikoinaan yleisurheiluhuippu. Heikki Hämäläinen voitti 400 metrin SM-kultaa vuonna 1979.

Kasper Hämäläinen oli mukana Huuhkajissa viime keväänä.

Rasmus Karjalainen

Syntynyt: 4.4.1996 Oulussa. Seura: Fortuna Sittard (Hollanti). A-maaottelut/maalit: 10/1. EM-karsinnoissa: 3/0.

Hyökkääjällä on riittänyt aihetta iloon tänä syksynä: Huuhkajien kisapaikan lisäksi Karjalainen pääsi juhlimaan Veikkausliigan voittoa, sillä hänen alkukauden seuransa KuPS nappasi mestaruuden ja mikä tärkeintä: tyttöystävä Nea Ikonen vastasi kyllä Karjalaisen kosintaan.

Lempinimellä ”Rasse” tunnettu Karjalainen on urheiluperheestä, sillä hänen isänsä ja äitinsä ovat liikunnanopettajia.

Rasmus Karjalainen siirtyi kesken kauden Kuopiosta Sittardiin.

Markku Kanerva

Syntynyt: 24.5.1964 Helsingissä.

Huuhkajien päävalmentaja on tottunut tekemään historiaa. Hän oli pelaajana mukana, kun HJK meni ensi – ja toistaiseksi ainoan – kerran Mestarien liigan lohkovaiheeseen, hän valmensi Suomen alle 21-vuotiaat ensi kerran EM-kisoihin vuonna 2009 ja nyt hän luotsasi Huuhkajat ensi kerran aikuisten EM-kisoihin.

Lempinimellä ”Rive” tunnettu Kanerva on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Opettajana pitkään työskennellyt Kanerva on kertonut jalkapallojoukkueella ja koululuokalla olevan paljon yhteistä.

”Perus-Markku” Kanerva on valittu kahdesti Vuoden valmentajaksi. Kolmas valinta on lähellä.