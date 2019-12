Linnan juhlissa hurmannut Jitka Novackova kertoi kuuluisan suudelman tarinan – ”Huusin, että olen Tim Sparvin tyttöystävä”

IS tapasi pariskunnan itsenäisyyspäivänä helsinkiläisessä hotellissa. Tim Sparv ja Jitka Novackova kertoivat haastattelussa muun muassa, kuinka heistä otettiin kuuluisa suudelmakuva Huuhkajien EM-kisapaikan ratkaisseen Liechtenstein-pelin jälkeen.

Sparvista tuli hetkessä koko kansan julkkis. Moikkaajia, onnittelijoita ja yhteiskuvan pyytäjiä on riittänyt sen jälkeen.

– Tärkeintä on se, että asenteemme on kunnossa. Me emme lähde millekään turistimatkalle. Minä en lähde miksikään kisaturistiksi.