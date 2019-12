Sparv ja Novackova eivät ole salailleet suhdettaan, mutta jos huomioidaan, että kyseessä on yhden maan jalkapallomaajoukkueen kapteeni ja toisen maan missikilpailun voittaja niin voidaan puhua hyvin matalan profiilin suhteesta.

– Tämä on meidän ensimmäinen haastattelumme pariskuntana. Nythän tämä menee vakavaksi, ei parane enää erota, Jitka sanoo ja nauraa perään.

Suuri yleisö sai kunnolla vasta tietää tapailusta tänä syksynä, vaikka yhteistä taivalta on takana jo noin kaksi ja puoli vuotta.

– Jitka on todella kaunis, mutta ennen kaikkea tunnen vetoa hänen persoonallisuuteensa ja henkilökohtaiseen kunnianhimoonsa. Pidin kaikesta hänessä. Ajattelin nopeasti, että tämä voisi toimia.

Rakkautta ensikuulemalla, siis. Tiellä oli kuitenkin mutka, jonka läpi Sparv ja Novackova luovivat tietään vielä kahden ja puolen vuoden yhdessäolon jälkeenkin. Novackova asuu yhä Tshekissä ja Sparv tienaa leipänsä Herningissä Tanskassa. Päivittäinen etäisyys pariskunnan välillä on siis noin tuhat kilometriä.

Kyyneliäkin vuodetettu

Etäsuhde vaatii – kuten kuka tahansa sellaisessa elänyt tietää – paljon hoivaa. Rennosti ja iloisesti yhdessä esiintyvä pariskunta vakavoituu ainoastaan puhuessaan niistä vaikeuksista, joita he ovat joutuneet luovimaan selättääkseen jatkuvan toisistaan etäällä elämisen.

– Olemme viettäneet yhdessä ehkä 2–3 päivää viimeisen parin kuukauden aikana. Se on todella raskasta, Sparv huokaa.

– Viimeinen puoli vuotta on ollut todella raskas. Yleensä näemme 4–6 päivää kuukaudessa ja normaalisti niin, että Timin työn vuoksi minä matkustan hänen luokseen. Se ei ole aina oikein tarpeeksi, Novackova komppaa.

Suomalainen mies ei aina tunteistaan helposti puhu, mutta rento Sparv ei häpeile myöntää, että raskaimpina aikoina kyyneliä on vuodatettu ja käyty erittäin tiukkoja keskusteluja tulevaisuudesta. Ongelmat ovat kuitenkin aina keskittyneet etäisyyteen, ei muihin asioihin. Kun yhteistä aikaa järjestyy, niin se on myös sen arvoista.

Joulun he viettävät erillään – se on Sparvin ainoa tilaisuus koko vuonna nähdä Glen-veljeään – mutta vuosi vaihtuu yhdessä Prahassa. Sen jälkeen suunta käy kohti Malediiveja.

Se ”kärsimys” on ainakin nyt hetkeksi taas ohi, ja se näkyy rennosti ja onnellisesti yhdessä istuvasta pariskunnasta.

Etäsuhteesta lähisuhteeseen?

Sama koskee Jitkan töitä. Kumpikin on kunnianhimoinen ja haluaa rakentaa omaa uraansa. Hän on malli ja juontaja ja ylläpitää omaa Youtube-kanavaansa. Siellä hän esittelee omien sanojensa mukaan elämänsä hyviä ja huonoja hetkiä, ei vain kiiltokuvakohtauksia. Hän kannustaa ihmisiä kehopositiivisuuteen ja yrittää laajan sosiaalisen median tavoittavuutensa kautta auttaa ihmisiä kierrättämään.

– Olin jonkin aikaa plusmallina, koska minulla oli vaikeuksia painoni kanssa. Tiedän, miltä tuntuu, kun vanhat koot eivät enää mahdu ylle. Minulle on etenkin Tshekissä todella tärkeää kannustaa naisia hyväksymään itsensä sellaisina kuin he ovat. Suomessa ja Tanskassa tällaisissa asioissa ollaan todella paljon edellä. Tshekissä ollaan yhä hurjan ulkonäkökeskeisiä. Toivoisin, että muualla otettaisiin Suomesta mallia.

– Minun uraani on 2–3 vuotta huipulla jäljellä... Tim aloittaa.

– Sopimukseni päättyy kesällä. Saa nähdä, mihin ura vie. Haluan yhä pelata. Meillä on suunnitelma – se muuttuu vielä varmasti – mutta Jitka tulee Tanskaan pidemmäksi aikaa ensi vuonna. Ja varmasti kun urani päättyy, meillä on ainakin Prahassa jonkinlainen tukikohta. Olemme molemmat kunnianhimoisia, ja etenemme se edellä. Kummankin pitää olla onnellinen. Mihin se vie, se nähdään.

”Tämä on iso juttu”

Suomessa on muutama instituutio, joita tuskin koskaan tullaan kadottamaan. Kolmen kärjessä lienevät juhannus, vappu ja Linnan juhlat. Tämä tuli myös Jitka Novackovalle selväksi pian sen jälkeen, kun seurustelu Tim Sparvin kanssa alkoi.

– Olen tiennyt suhteemme alusta asti, että Linnan juhlat ovat todella erityislaatuinen tapaus Suomessa. Tämä on iso juttu, ja jos on onnekas, tällainen osuu kerran elämässä kohdalle. Kun Tim sai kutsun, niin huudahdin, että totta kai me menemme, Novackova sanoo ja nauraa.