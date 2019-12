Huuhkajien kapteeni Tim Sparv Jitka-rakkaansa kanssa Linnaan – kertoo Miss Tshekin tyrmäävästä asusta: ”Onko se liikaa?”

Suomessa on muutama instituutio, joita tuskin koskaan tullaan kadottamaan. Kolmen kärjessä lienevät juhannus, vappu ja Linnan juhlat.

– Olen tiennyt suhteemme alusta asti, että Linnan juhlat ovat todella erityislaatuinen tapaus Suomessa. Tämä on iso juttu, ja jos on onnekas, tällainen osuu kerran elämässä kohdalle. Kun Tim sai kutsun, niin huudahdin, että totta kai me menemme, Jitka nauraa helsinkiläisessä hotellissa aamupäivällä ennen odotettujen juhlien alkua.