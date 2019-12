Huuhkajien kannattajayhdistys tuohtui Palloliitolle EM-kisojen lipuista: ”Jotkut ovat miettineet jopa boikottia”

Huuhkajat

Huuhkajien kannattajayhdistys tuohtui Palloliitolle EM-kisojen lipuista: ”Jotkut ovat miettineet jopa boikotti

Suurin osa lipuista muille kuin SMJK:n jäsenille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Palloliitto: Keskustelut hyvässä yhteisymmärryksessä

Kisoihin on paljon halukkaita





Sittenkin isompi maakiintiö?