Näin Markku Kanerva ja Ari Lahti kommentoivat EM-arvonnan tulosta – ”Tämä on hyvä kaikille”

Kanerva: ”Ei hassumpi”

EM-kisojen alkulohkot 2020

Italia, Sveitsi, Turkki, Wales B-lohko: Belgia, Venäjä, Tanska, Suomi

Suomen ottelut alkulohkossa

13.6.2020 Tanska–Suomi, Kööpenhamina

17.6.2020 Suomi–Venäjä, Pietari

22.6.2020 Suomi–Belgia, Pietari