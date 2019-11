Huuhkajat

Huuhkajat putosi Fifan maailmanlistalla – kärkiviisikko pysyi muuttumattomana

28.11. 22:29

Huuhkajat Suomen miesten maajoukkue on Fifan tuoreella maailmanlistalla sijalla 58.

Suomi putosi kolme sijaa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan miesten maailmanlistalla. EM-kisoihin selvinnyt Suomi on nyt sijalla 58, kun edellisellä listalla Huuhkajat majaili sijalla 55.



Listan kärjessä jatkaa Belgia, joka on Suomen mahdollinen lohkovastustaja kesän EM-lopputurnauksessa. Toisena on Ranska, kolmantena Brasilia, neljäntenä Englanti, viidentenä Uruguay, kuudentena Kroatia, seitsemäntenä Portugali, kahdeksantena Espanja, yhdeksäntenä Argentiina ja kymmenentenä Kolumbia.



Kärkiviisikko on pysynyt muuttumattomana edelliseen rankingiin verrattuna.



Pohjoismaista Tanskan sijoitus on 16:s, Ruotsin jaettu 17:s, Islannin 39:s ja Norjan 44:s. Suomen EM-karsintalohkon voittanut Italia on sijalla 13.