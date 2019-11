Miten jalkapallon EM-kisalippuja ja -matkoja voi yrittää ostaa? Suomalaisten kannattaa ottaa huomioon nämä asiat

Huuhkajat

Pirullisen vaikeita lentoyhteyksiä vai junalla EM-kisoihin?Paitsi Huuhkajien joukkue myös fanit odottavat mielenkiinnolla, missä kaupungeissa Suomi pelaa ensi kesän EM-kisoissa.Ilta-Sanomat esittelee Huuhkajien mahdolliset pelipaikat.Jo ennen EM-kisojen lohkoarvontoja on varmistunut, että Huuhkajat pelaa kisoissa lohkossa A tai B.A-lohkon isäntäkaupungit ovat Rooma ja Baku, B-lohkon Kööpenhamina ja Pietari.Pelipaikat, vastustajat ja otteluohjelma varmistuvat lohkoarvonnassa Bukarestissa 30. marraskuuta.Tässä vaiheessa tiedetään, että jos Suomi pelaa A-lohkossa, se kohtaa varmuudella Italian.Mikäli se pelaa B-lohkossa, kaikki vastustajat ovat jo selvillä: Tanska, Venäjä ja Belgia.Roomaa kutsutaan ikuiseksi kaupungiksi. Se olisi sopiva pelipaikka Suomelle, jonka ikuinen unelma on ollut päästä pelaamaan arvokisoihin. Tarjolla voisi olla valtavan maailmanlaajuisen huomion saava avausottelu isäntä Italiaa vastaan.Suomi kohtaisi A-lohkossa joka tapauksessa Italian jossakin vaiheessa alkulohkoa. Urheilullisesti haaste on valtava. Suomi on voittanut Italian vain kerran: vuonna 1912.Stadio Olimpicolle mahtuu EM-kisaotteluissa 68 000 katsojaa, ja suomalaisfanien lippukiintiö olisi korkeampi kuin muilla tarjolla olevilla kisastadioneilla: 10 000.Rooma olisi myös historia- ja kulttuuritarjonnaltaan mitä upein kohde. Kaupungin kadut käyvät normaalistikin ahtaiksi turisteista kesähelteillä, mutta tungos tuskin haittaa suomalaisia jalkapallon ystäviä.Italian pääkaupunkiin löytyy hyviä matkustusyhteyksiä, mutta hotelli- ja matkavarauksissa pätee sama kuin muissakin kisakaupungeissa: kannattaa olla todella nopealiikkeinen joukkueiden pelipaikkojen ja -päivien varmistuttua.Jos normaalia pääsylippua ei irtoa, aina voi yrittää vip-lippua. Rooman vip-paketit ovat Suomen kisakaupunkivaihtoehdoista kalleimmat: avausotteluun 1 500 euroa plus verot, muihin lohko-otteluihin kolmisensataa halvemmat. Lipun hintaa voi yrittää lievennellä maksuun kuuluvalla ruoka- ja juomatarjoilulla.12. kesäkuuta (kisojen avausottelu)17. kesäkuuta21. kesäkuuta.Baku ja Huuhkajat: kohtaavatko EM-kisojen ensikertalaiset, eli tässä tapauksessa järjestäjä ja joukkue?Bakun olympiastadionin kapasiteetti EM-kisaotteluissa on 69 000, ja Suomen kannattajille on varattu 8 000 lippua. Yleisessä myynnissä lienee tarjolla hyvin lisäpaikkoja, koska Bakuun on suhteellisen vaikea matkustaa.Esimerkiksi viime keväänä Euroopan liigan loppuottelu Arsenal–Chelsea pelattiin Bakussa – seurat eivät poikkeuksellisesti saaneet myytyä lippukiintiöitään loppuun, koska järkeviä kulkuyhteyksiä ei löytynyt suurille massoille.Bakun vip-paketit maksavat vähemmän kuin A- ja B-lohkojen muissa kaupungeissa: hinnat alkaen 780 euroa plus verot. Hintaan kuuluvat pääsylippu ja tarjoilua.Helsingistä Bakuun pääsee tämän hetken tiedoin lentäen yhdellä koneenvaihdolla. Perjantain tarjonnan perusteella esimerkiksi 12.6. pelattavaa ottelua ajatellen menopaluulentoja oli tarjolla noin 450 eurosta alkaen. Lentojen kesto välilaskuineen on useissa vaihtoehdoissa noin kymmenestä tunnista vuorokauteen.Mikäli Suomi arvotaan Bakuun, lentolippujen hankkimisessa kannattaa olla vikkelä. Liput menevät todennäköisesti nopeasti kaupaksi.Myös hotellivaraukset kannattaa tehdä nopeasti, sillä kysyntä räjähtää Bakussa pelaavien joukkueiden varmistuttua.Autolla matkaa Azerbaidzhanin pääkaupunkiin tulisi noin 3 000 kilometriä, mutta se vaihtoehto on vain rämäpäisimmille seikkailijoille.Jos Huuhkajat arvotaan EM-kisojen A-lohkoon, se pelaa Bakussa vähintään kerran, korkeintaan kahdesti. Mahdollisten vastustajien kirjo on ennen arvontoja vielä laaja. Yksi vaihtoehto olisi Suomi vastaan Ruotsi.Huuhkajien joukkueelle Bakukaan ei olisi ongelma. Joukkue ei köki lentoasemilla odottelemassa monimutkaisia jatkoyhteyksiä vaan lentää todennäköisesti yksityislennoilla.13. kesäkuuta17. kesäkuuta21. kesäkuuta.Kööpenhaminan Parken on EM-kisojen pienin stadion. Sille mahtuu EM-kisaotteluihin vain 38 000 katsojaa.Tämä tarkoittaa automaattisesti sitä, ettei suomalaisfaneillekaan olisi tarjolla pääsylippuja mielin määrin.Suomen kannattajille varattu lippukiintiö on 5 000. Lisäksi yleiseen myyntiin tullee vielä lippuja otteluohjelman varmistuttua, mutta Kööpenhamina lienee hyvien kulkuyhteyksien ja pienen stadionin takia paikka, johon liput ovat kaikkein tiukimmassa.Parkenille on toki myynnissä tälläkin hetkellä vip-paketteja. Halvimmat hinnat ”vippiin” maksavat 980 euroa kappale plus verot. Tuolla hinnalla voi saada paikan erillisestä aitiosta tarjoiluineen. Aitioihin myydään myös yksittäisiä lippuja.Kööpenhamina olisi suomalaisfaneille logistisesti mainio kohde. Tanskan pääkaupunkiin on paljon suoria lentoja Suomesta. Matka taittuisi suhteellisen kätevästi myös laiva–juna- tai laiva–auto-yhdistelmällä.Urheilullisesti katsottuna Suomi pelaisi Kööpenhaminassa yhden vierasottelun, Tanskaa vastaan.Tanska olisi paremmin kellistettävissä puolueettomalla kentällä kuin kotonaan, mutta se olisi silti Suomelle sopiva vastustaja.13. kesäkuuta18. kesäkuuta22. kesäkuuta.Pietarin upea jalkapallostadion tuli monille tutuksi jo toissa kesän MM-kisoissa. Laskeutunutta avaruusalusta ulkonäöltään mallaileva pytinki vetää 61 000 katsojaa.Suomen faneille varattu lippukiintiö on 8 000. Myyntiin aukeavasta yleisestä kiintiöstä löytynee lisää paikkoja. Vip-aitioitakin on ollut myynnissä. Kahdeksan hengen aitioon pääsee halvimmillaan 980 euroa plus verot – per henkilö.Pietari on sikäli erityinen EM-kisakaupunki, että sinne pääsee Suomesta junalla, joka on samalla kätevin menopeli. Tätä matkustusmuotoa käyttivät 2018 monet MM-kisoihin matkustaneet fanit.Samalla täytyy muistaa, että junalippujen kauppa lienee todella vilkasta heti, jos Suomi arvotaan pelaamaan Pietariin.Suomesta on myös lentoja ja laivayhteys Pietariin. Autollakaan reissu ei matkallisesti päätä huimaa (esim. Helsingistä teitä pitkin noin 400 kilometriä), mutta autoilu ei ole suositeltavin vaihtoehto Venäjän liikenteen takia.Urheilullisesti Pietarissa odottaisi vaikea vierasottelu kisaisäntä Venäjää vastaan.13. kesäkuuta17. kesäkuuta22. kesäkuuta.Euroopan jalkapalloliitto kertoo lipunmyynnin yksityiskohdista lohkoarvontojen jälkeen. Seuraava kisalippuerä tulee myyntiin joulukuun alussa, jolloin kaupan ovat mm. kisamaiden kiintiöliput.Liput Suomenkin otteluihin myy Uefa, ei Suomen Palloliitto.Lippujen ostaminen vaatii rekisteröitymisen Uefan sivuilla.