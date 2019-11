Nämä maat ovat tulossa samaan EM-kisalohkoon Huuhkajien kanssa

Huuhkajat

tappio Kreikalle tekee kesän EM-kisasavotasta haastavamman. Voitolla Suomi olisi noussut kolmoskoriin ja voinut haaveilla hieman ”helpommasta” lohkosta, kun kovat kolmoskorin maat olisivat menneet ohi suun.Huuhkajafanien EM-lohkoarvontajännitys saattaa olla tiessään jo viikkoja ennen itse arvontaa ja pelien päättymistä. Näyttää nimittäin erittäin vahvasti siltä, että koko Suomen kisalohko on jo tiedossa: Tanska, Venäjä, Belgia ja Suomi.Tämä johtuu 12 isäntämaan kisojen monista sääntökoukeroista. Isäntämaita saa olla samassa lohkossa vain kaksi, kun jokainen lohko pelataan kahdessa maassa.sijoitetuista maista Belgia ja Ukraina ovat ainoat, jotka eivät ole isäntiä. Ukraina ei saa kohdata Venäjää poliittisista syistä, joten Belgia pelaa siis varmuudella Venäjän lohkossa. Tanska ja Venäjä ovat samassa lohkossa, joten se tuo varmuudella nämä kolme yhteen.Entä miten Suomi tähän mahtuu? Neloskoriin todennäköisesti jäävä Unkari on myös kisaisäntä, joten se ei voi olla Venäjän ja Tanskan lohkossa vaan menee omaan F-lohkoonsa. Kansojen liigan neljästä reitistä kolmella on mukana vähintään yksi isäntämaajoukkue (muun muassa Irlanti, Skotlanti ja Romania ovat varmuudella peleissä mukana), joten liigojen A–C voittajat – jotka selviävät maaliskuussa –sijoitetaan suoraan pudotuspeleissä pelaavan isäntämaan lohkoon, pääsi tämä kisoihin tai ei.D-liigassa ei ole isäntämaita, mutta siellä pudotuspeleissä pelaa Kosovo, joka ei saa poliittisista syistä olla Venäjän kanssa samassa lohkossa. Eli siis Suomi on valikoitumassa kovaa vauhtia EM-kisojen B-lohkoon.muuttuu, jos Unkari voittaa Walesin vähintään kolmella maalilla tai jos joko Slovakia tai Wales ohittaa päätöskierroksella Unkarin ja nousee lohkokakkoseksi.Suurella voitolla Unkari nousisi kolmoskoriin ohi Tshekin. Tshekki ei ole kisojen isäntämaita, jolloin arvonnassa se olisi Suomen tapaan mahdollinen joukkue B-lohkoon.Jos jatkossa olisi Slovakia tai Wales niin silloin mentäisiin myös arvontojen puolelle. Toinen mahdollisuus tuolloin olisi Rooman ja Bakun lohko. Vaihtoehtojen vähyys johtuu aiemmin mainitusta syystä eli siitä, että neloskorissa on Kansojen liigan kautta ehdolla useita isäntämaita, ja niiden paikat tullaan määrittämään ennalta sekä Kosovon ja Venäjän tilanne.