Nyt Kreikka nurin ja kolmoskoriin! Huuhkajilla on Ateenassa yhä kovat panokset – IS seuraa ottelua hetki hetkeltä

Päätapahtumat 29 min. sitten Huuhkajien avauskokoonpano julki Näytä lisää( -4 kpl) Katsomossa todella autiota Ateenan valtava olympiastadion kumisee tyhjyyttään hetki ennen pelin alkua. Kreikan peleissä näissä karsinnoissa on usein ollut todella vähän katsojia. Huuhkajatkaan ei näemmä vedä väkeä lehtereille. Kreikalla ei pelissä ole panosta, joten sekään ei houkuttele väkeä. Mikko Knuuttila, toimittaja Huoltajalegenda Gunnar Yliharju kannustaa Huuhkajia Ateenassa 79-vuotias Yliharju kertoi maanantain ottelun alla olevansa yhä yhtä ikionnellinen Suomen EM-kisapaikasta kuin perjantainakin: – Tämä on niin uskomatonta, että fiilis on edelleen ihan sama. Ei olisi uskonut, että näin se kuitenkin meni. Nyt toivotaan, että tämä peli menee kunnialla, Yliharju sanoi suomalaistoimittajille Ateenassa. Mikko Knuuttila, toimittaja Joukkueet lämmittelevät kentällä Vartti aikaa ottelun alkuun. Mikko Knuuttila, toimittaja Markku Kanerva Viasatille: "Ei normaali valmistautuminen" Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva sanoi Viasatin kentänlaitahaastattelussa, että perjantain historiallisen saavutuksen jälkeen valmistautuminen Kreikka-peliin ei ole sujunut aivan normaalisti. Kanerva sanoi, että kokoonpanon miettiminen oli hänelle iso päänvaiva. Valmentaja halusi tuoreita jalkoja kentälle ja nähdä vähille minuuteille jääneiden pelaajien otteita EM-kisojakin ajatellen. Yksi isoista kokeilusta nähdään puolustuslinjassa: Väisäsen veljekset Sauli ja Leo pelaavat ensi kertaa yhdessä Huuhkajien toppariparina. Mikko Knuuttila, toimittaja Pelin panokset selvät Suomi on jo varmistanut paikkansa EM-kisoihin, mutta Kreikan voittamalla asemat lohkoarvonnoissa paranevat. Huuhkajat nousee voitolla neloskorista kolmoskoriin, eli saa ainakin teoriassa helpomman lohkon ensi kesän lopputurnauksessa. Mikko Knuuttila, toimittaja Petteri Forsell sivussa Syy luovan keskikenttäpelaajan puuttumiseen on Huuhkajien joukkueenjohtajan Lennart Wangelin inhimillinen virhe. Kokenut "Lennu" unohti korvata loukkaantuneen Jasse Tuomisen nimen Forsellillla Uefan kokoonpanojärjestelmään. Vaihdon takaraja oli eilen keskiyöllä eikä Uefa enää heltynyt Suomen vetoomuksille. Mikko Knuuttila, toimittaja Huuhkajien avauskokoonpano julki Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva teki peräti kuusi muutosta Liechtenstein-pelin avaukseen verrattuna. Lisäksi Suomi siirtyi 4-4-2 -peliryhmityksestä 4-2-3-1:een. Huuhkajien avauskokoonpano: Maalivahti: Jesse Joronen Puolustuslinja: Joona Toivio (kapteeni), Leo Väisänen, Sauli Väisänen, Jukka Raitala Puolustavat keskikenttäpelaajat: Glen Kamara, Rasmus Schüller Hyökkäävät keskikenttäpelaajat: Simon Skrabb, Joni Kauko, Robin Lod Hyökkääjä: Teemu Pukki Markku Kanerva on julkaissut avauskokoonpanon illan Kreikka-otteluun. 🇫🇮 Tässä on Huuhkajien ryhmitys!🦉Ottelu alkaa klo 21.45 ja voit seurata Huuhkajien taistoa suorana lähetyksenä @viaplayurheilu , @viafreefi -palveluista sekä Neloselta! Vaihdossa⤵️#GREFIN #EURO2020 #Huuhkajat pic.twitter.com/Eag1TAw3Ak — Huuhkajat (@Huuhkajat) November 18, 2019 Mikko Knuuttila, toimittaja 29 min. sitten Huuhkajien avauskokoonpano julki

Huuhkajat varmisti historiallisen EM-kisapaikan jo perjantaina kaatamalla Liechtensteinin, mutta karsintojen päätösottelussa Kreikkaa vastaan on yhä panosta. Helleenit kaatamalla Suomi nousee lähes varmasti EM-lopputurnausarvonnoissa kolmoskoriin ja sitä kautta todennäköisesti hieman helpompaan EM-urakkaan.Lisäksi ottelu Ateenassa on näytön paikka monille EM-karsinnoissa vähälle peliajalle jääneelle suomalaispelaajalle. Motivaatio heillä on varmasti kova, sillä kaikki haluavat mukaan lopulliseen EM-joukkueeseen ensi kesänä.IS seuraa kello 21.45 alkavaa kamppailua hetki hetkeltä. Seurannan löydät alta.