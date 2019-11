Huoltajalegenda Gunnar Yliharju, 79, piti kommenttiaan ”tästä maailmasta lähtemisestä” ylirohkeana: ”Nyt on taas uusi tavoite”

Huuhkajat

Huoltajalegenda Gunnar Yliharju, 79, piti kommenttiaan ”tästä maailmasta lähtemisestä” ylirohkeana: ”Nyt on ta

Yllä olevalla videolla Gunnar Yliharju kertoo uusista tavoitteista ja elämän eliksiiristä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ehkä ylirohkea sanonta”