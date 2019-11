Huuhkajien tähti rehellisenä: Joukkueesta löytyy samalle pelipaikalle työnarkomaani – ”Välillä mietin, minkäköhän takia minä edes pelaan”

Huuhkajat

Huuhkajien tähti rehellisenä: Joukkueesta löytyy samalle pelipaikalle työnarkomaani – ”Välillä mietin, minkäkö

T

Yllä olevalla ISTV:n videolla Lukas Hradecky paljastaa, miten juhlat sujuivat.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

A

P

S





A

L

L

E