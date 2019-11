Uusi käänne: voitto Kreikasta tuo Huuhkajille hieman mukavamman EM-urakan – Suomi nousisi EM-kisojen lohkoarvonnassa kolmoskoriin

Huuhkajat

Uusi käänne: voitto Kreikasta tuo Huuhkajille hieman mukavamman EM-urakan – Suomi nousisi EM-kisojen lohkoarvo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tshekin yllättävä 0–1-tappio Bulgarialle Sofiassa avasi Huuhkajille hienon sauman nousta EM-lopputurnausarvonnoissa kolmanteen arvontakoriin ja sitä kautta jonkin verran mukavampaan EM-urakkaan.Ainakin se toi maanantai-illan päätösotteluun Kreikkaa vastaan runsaasti lisää kipinää. Jos Suomi voittaa Kreikan maanantai-iltana Ateenassa, voitto nostaa Suomen lähes varmasti lohkokakkosten vertailussa sijoille 5–8, mikä tietäisi paikkaa lohkoarvontojen kolmoskorissa.Ensimmäisessä arvontakorissa ovat kymmenen karsintalohkon kuusi parasta lohkovoittajaa. Kakkoskoriin jäävät neljä muuta lohkovoittajaa sekä lohkovertailujen kaksi parasta lohkokakkosta.Kolmoskorissa puolestaan ovat lohkokakkosten vertailussa 3.–8. parhaat maat ja neloskorissa kaksi viimeistä lohkokakkosta sekä Kansojen liigan kautta tulevat neljä maata.Lohkokakkosista Portugali, Hollanti, Itävalta ja Venäjä ovat jo Huuhkajien tavoittamattomissa, mutta jos Suomi voittaa Kreikan, Tshekki pysyy varmasti Suomen takana ja samoin E-lohkon kakkonen (Unkari/Wales/Slovakia) erittäin todennäköisesti.Lisäksi Suomi voi ohittaa lohkokakkosten lopullisessa vertailussa vielä myös Ruotsin ja Turkin, joskin se on epätodennäköistä, koska Ruotsilla on maanantaina vastassa kotikentällä Färsaaret ja Turkilla sunnuntaina myöhäisillan ottelussa vieraissa Andorra.Ensi kesän EM-lopputurnauksen alkulohkot arvotaan Romanian Bukarestissa 30. marraskuuta. Niihin voi tulla joitakin muutoksia vielä maaliskuussa, kun Kansojen liigan kautta EM-lopputurnaus täydentyy neljällä puuttuvalla joukkueella.Jos Kansojen liigan kautta EM-lopputurnaukseen pääsee kisaisäntiä (Skotlanti, Irlanti, Romania tai Unkari), ne sijoitetaan automaattisesti kotimassaan pelattaviin alkulohkoihin.Eri vaihtoehtoja EM-alkulohkojen koostumuksiksi on kuitenkin vielä useita, ennen kuin kaikki karsintapelit on saatu pelattua.