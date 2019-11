Huuhkajat

Huuhkajien historiallinen, EM-kisapaikan tuonut voitto noteerattiin perjantaina ympäri Suomea. Saavutuksesta riemuittiin myös takavuosien huippupelaajan ja nykyisen jalkapallovalmentajan Aleksei Eremenko seniorin https://www.is.fi/haku/?query=aleksei+eremenko+seniorin kotona Pietarsaaressa.– Katsoin ottelun televisiosta ystäväni kanssa. Onnentunne oli valtava, kun ottelu päättyi. Joukkue on yrittänyt tätä niin pitkään, ja nyt viimein se onnistui, Eremenko kertoi lauantaina Ilta-Sanomille.Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kaatoi Helsingissä Liechtensteinin 3–0 ja varmisti paikan ensi kesänä pelattavaan EM-turnaukseen. Eremenkon, 55, mukaan saavutus on merkittävä koko suomalaiselle jalkapallolle.– Maajoukkueen hyvät esitykset heijastuvat aina jalkapallon suosioon. Tämä auttaa suomalaista lajikulttuuria kehittymään.Kokeneen futisluotsin ei tarvinnut miettiä pitkään kysyttäessä, mikä vei Huuhkajat EM-kisoihin.– (Päävalmentaja) Markku Kanerva https://www.is.fi/haku/?query=markku+kanerva onnistui kokoamaan joukkueen, joka oli erittäin yhtenäinen. Joukkueen, jossa pelaajat uskoivat toisiinsa, valmentajaansa ja itseensä. On selvää, että itseluottamus kasvaa hyvien tulosten myötä.– Juuri itseluottamuksen puute oli ehkä aiempien maajoukkueiden kompastuskivi.Huuhkajien saavutus oli Eremenkon perheelle muutenkin erityinen. Aleksei Eremenko seniorin kaksi vanhinta poikaa, Aleksei https://www.is.fi/haku/?query=aleksei ja Roman Eremenko https://www.is.fi/haku/?query=roman+eremenko pelasivat useita maaotteluja sinivalkoisissa väreissä. Veljeskatraan nuorimmainen, Sergei Eremenko https://www.is.fi/haku/?query=sergei+eremenko ilmoitti viime vuonna Palloliitolle edustavansa Venäjän maajoukkuetta.– Aleksei ja Roman seurasivat totta kai peliä. Puhuin juuri eilen Roman kanssa. Hän katsoi pelin Rostovissa. Pojat jännittivät, miten pelissä käy. He kuitenkin tuntevat itsensä osin suomalaisiksi ja pelasivat monta monta maaottelua. He tietävät, mitä tämä saavutus merkitsee.Keskikenttäpelaaja Roman Eremenkon, 32, tilanne on puhuttanut Huuhkajien kannattajia. Venäjän korkeimmalla sarjatasolla FC Rostovissa pelaava Eremenko päätti elokuisessa keskustelussaan Markku Kanervan kanssa, ettei osallistu EM-karsintapeleihin.Kaksikon mukaan päätöksen taustalla painoivat yli kahden vuoden poissaolo maajoukkuekuvioista ja lievät loukkaantumishuolet. Pelinluku- ja syöttötaidostaan tunnettu Eremenko on kuitenkin esiintynyt viime aikoina lupaavasti kovatasoisessa Venäjän liigassa. 14 ottelussa on syntynyt neljä maalia.

