Norwich tuli myymään Pukki-tuotteita Helsingin Kamppiin – suomalaisten ostovimma löi ällikällä: ”Hullua”

Norwichin Kampin keskukseen pystyttämällä pop up -pisteellä riitti hulinaa lauantaina. Osa tuotteista on jo myyty loppuun.

”Emme todellakaan odottaneet tällaista”