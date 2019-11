Riehakkaat kuvat stadionilta: Huuhkajien ottelu päättyi juhlakaaokseen – kapteeni Tim Sparv joutui piiritetyksi

Huuhkajat

Riehakkaat kuvat stadionilta: Huuhkajien ottelu päättyi juhlakaaokseen – kapteeni Tim Sparv joutui piiritetyks

Nyt toistetaan : Unelma on totta! Huuhkajat EM-kisoihin!

















































Kun Töölön jalkapallostadionilla kuului päätösvihellys Suomen ja Liechtensteinin välisen EM-karsintaottelun päätteeksi, Suomen pelaajat saivat juhlaseuraa lukuisista stadionilla ottelua seuranneista kannattajista.Huuhkajien tyylikäs 3–0-voitto tarkoitti sitä, että Suomen miesten jalkapallomaajoukkue etenee ensimmäistä kertaa historiansa aikana arvokisoihin. Tämän ”sukupolvien unelman” toteutumien yllytti osan faneista pitch invasioniin eli kentälle ryntäämiseen.Vaikka juhlinta sujui rauhallisesti, fanien kentälle ryntäämisestä on todennäköisesti seurauksena sanktioita sakkojen muodossa Suomen Palloliitolle. Maksimisakko on 100 000 euroa, tavallisimmin sakkosumma on 5 000–10 000 euroa.