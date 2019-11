Huuhkajat

Suomi pelaa EM-kisoissa! Tässä kattava tietopaketti ensi kesän jalkapallojuhlasta

Nyt toistetaan : Unelma on totta! Huuhkajat EM-kisoihin!

IS kokosi tietopaketin kesäkuussa alkavista EM-kisoista. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on mukana arvokisoissa ensimmäistä kertaa.

EM-kisat pelataan

Alkulohkot 12.–24. kesäkuuta

Neljännesvälierät 27.–30. kesäkuuta (Bukarest, Kööpenhamina, Bilbao, Lontoo, Glasgow, Dublin, Budapest, Amsterdam)

Puolivälierät 3.–4. heinäkuuta (Pietari, München, Rooma, Baku)

Välierät 7.–8. heinäkuuta (Lontoo)

Finaali Wembleyllä Lontoossa 12. heinäkuuta 2020.

Lohkoarvonta:

Kori 1: Parhaiten rankatut lohkovoittajat (1–6)

Kori 2: Lohkovoittajat (ranking 7–10), 2 parasta lohkokakkosta

Kori 3: Lohkokakkoset joiden ranking on 3–8

Kori 4: Lohkokakkoset, joiden ranking on 9–10 ja Kansojen liigan pudotuspelien 4 voittajaa.





Lipunmyynti:





Palkintorahat:

Jokainen osallistujamaa saa 9,25 miljoonaa euroa.

Joka voitosta lohkovaiheessa 1,5 miljoonaa, tasapelistä 750 000 euroa.

Paikka neljännesvälierissä tuo 2 miljoonaa euroa, puolivälierissä 3,25 miljoonaa, välierissä 5 miljoonaa. Finaalin voittaja saa 10 miljoonaa euroa ja häviäjä 7.

Voittajamaa saa siis palkintorahoina 34 miljoonaa euroa, jokainen vähintään 9,25 miljoonaa euroa.

12. kesäkuuta – 12. heinäkuuta.Jokaisen lohkon kaksi parasta sekä neljä parasta kolmosta selviävät neljännesvälieriin.30. marraskuuta kello 19.00 Bukarestissa Romaniassa.24 kisoihin selviytynyttä maata jaetaan kuuteen neljän joukkueen lohkoon. Isäntäkaupunkeja on 12, jokainen eri maassa. Jokainen lohko pelataan kahdessa eri maassa.Lohkot arvotaan ennen kuin kaikki kisoihin selviävät maat ovat tiedossa. Viimeiset neljä paikkaa jaetaan Kansojen liigan pudotuspeleissä maaliskuussa 2020.Kaikki kisamaat – mukaanlukien ne neljä, joita ei vielä tiedetä – jaetaan neljään arvontakoriin.Suomi voi siis parhaimmillaan olla korissa 2.Jokainen kisoihin selvinnyt isäntämaa sijoitetaan oman maansa lohkoon. Jokainen niistä, esimerkiksi Venäjä lohkossa B, pelaa vähintään kaksi kotiottelua. Koska Azerbaidzhan ei selvinnyt kisoihin, A-lohkon Italialla on kolme kotipeliä.Ensimmäinen lipunmyyntivaihe oli kesällä 2019. Tuolloin hakemuksen täyttäneet futisfanit saivat ostaa lippupaketteja sokkona tietämättä, ketkä pelaavat ja missä.Toinen lipunmyyntivaihe alkaa 4. joulukuuta 2019, kun EM-kisalohkot on arvottu. Tuolloin kisoihin selvinneiden maiden fanit voivat ostaa maansa peleihin lippuja. Kaikki halukkaat täyttävät Uefan sivuilla hakemuksen lipun ostamiseksi.Suomen maajoukkueen kannattajayhdistys SMJK saa osuuden Suomen lippukiintiöstä. SMJK tai Palloliitto eivät myy lippuja, mutta Uefa huolehtii siitä, että SMJK:n liput jakautuvat sen preferenssin mukaisesti. SMJK:sta kerrottiin IS:lle, että se suosii lipunmyynnissä niitä jäseniä, jotka ovat ostaneet aktiivisimmin lippuja kannattajakatsomoon kuluvissa EM-karsinnoissa ja Kansojen liigassa.Huhtikuussa 2020 lipunmyynti aukeaa niiden maiden faneille, joiden maat selvisivät pudotuspelien kautta EM-kisoihin.