Huuhkajat

Teemu Pukki Viasatilla: ”En ole ikinä jännittänyt niin paljon kuin tätä, me hoidettiin homma”

Kaksi maalia Liechtensteinin verkkoon tehnyt Teemu Pukki https://www.is.fi/haku/?query=teemu+pukki oli heti ottelun jälkeen häkeltynyt.– Ei ole sanoja. Sanoinkuvaamaton tunne, Pukki sanoi Viasatin haastattelussa.– Oli hemmetin vaikeaa. En ole ikinä jännittänyt niin paljon kuin tätä. Kyllä tämä oli ainutlaatuinen peli. Todella vaikeaa oli asennoitua, mutta me hoidettiin homma. Se on kaikista tärkein.Viasatin toimittaja Panu Markkanen https://www.is.fi/haku/?query=panu+markkanen pyysi Pukkia kertomaan Suomen joukkueesta.– Ei riitä siihenkään sanoja. Tämä on ihan sairasta, minkälainen joukkue tämä on. Niin hyviä yksilöitä. Tehtiin historiaa.

Olivatko nämä urasi tärkeimmät maalit?

– Varmasti oli.– Tämä on ollut unelma pienestä pitäen, että Suomi pääsee arvokisoihin. Nyt me ollaan siellä.