Huuhkajat

Tampereella hurrataan: Suomi voittoon!













https://twitter.com/Tamperekaupunki/status/1195403159457402882

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/IkonenAK/status/1195397488645169153

https://twitter.com/Tamperekaupunki/status/1195393393855287299