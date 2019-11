Nyt Liechtenstein nurin ja kisoihin! IS seuraa Huuhkajien ratkaisuottelua hetki hetkeltä

Olen ollut Telia-areenalla monenlaisissa aika isoissa peleissä. Stadin derbyt ovat olleet loppuunmyytyjä, mutta niissä tunnelma on erilainen - seurajoukkueiden välistä "urheiluvihaa". Nyt Töölössä on sataprosenttisesti sinivalkoinen kannattajamassa, ja tunnelma on positiivisen huumaava. Into - ei pelko tappiosta - on päälimmäinen tunne kaikilla. Todella uniikki kokemus.