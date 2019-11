Kuka on Huuhkajien paras pelaaja? Futisjunnuilta murskaava äänivyöry suosikille, vain yksi ääni lipsahti muille

Huuhkajat

Kuka on Huuhkajien paras pelaaja? Futisjunnuilta murskaava äänivyöry suosikille, vain yksi ääni lipsahti muill

Yllä olevalla videolla selviää kuka sai äänivyöryn VJS:n junnuraadilta.

Vantaan Jalkapalloseuran arki-illan treeneissä käy todellinen vilske. VJS:n oman, täysikokoisen harjoitushallin tekonurmella on käynnissä monen joukkueen harjoitukset samaan aikaan.Siellä täällä juniorit ovat kuitenkin lämmittelemässä tai loppuverryttelyssä, joten he ehtivät vastata ISTV:n tulikuumaan kysymykseen: ”Kuka on Suomen maajoukkueen eli Huuhkajien paras pelaaja?Tulos oli yhtä selvä kuin eräät presidentinvaalit yli 60 vuotta sitten (”Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen”).VJS on palkittu länsivantaalainen jalkapalloseura. Se on jäsenmäärältään (lähes 2 000 pelipassia) yksi Suomen suurimmista.