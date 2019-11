Näin Huuhkajien ikimuistoinen karsintamatka on edennyt – yksi ottelu ylitse muiden: ”Se ilta oli käänteentekevä, jopa ratkaiseva”

Huuhkajat

Näin Huuhkajien ikimuistoinen karsintamatka on edennyt – yksi ottelu ylitse muiden: ”Se ilta oli käänteentekev

Oheisella videolla Ilta-Sanomien futistoimittaja Saku-Pekka Sundelin https://www.is.fi/haku/?query=saku-pekka+sundelin kertaa tunnelmat Huuhkajien kahdeksasta karsintaottelusta. Hän on nähnyt ne kaikki paikan päällä.

































Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

15.11. SUOMI–LIECHTENSTEIN