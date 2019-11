Huuhkajien Joel Pohjanpalo kertoi suuresta pettymyksestään – vertasi jalkaansa legopalikkaan: ”Äijä meni, kenkä ei”

Huuhkajat

Huuhkajien Joel Pohjanpalo kertoi suuresta pettymyksestään – vertasi jalkaansa legopalikkaan: ”Äijä meni, kenk





Kärkimies Joel Pohjanpalo https://www.is.fi/haku/?query=joel+pohjanpalo käveli keskiviikkona Huuhkajien hotellin aulassa vasen nilkka vahvasti tuettuna.Pohjanpalo loukkaantui maajoukkueen harjoituksissa maanantaina. Vamma on niin paha, että hän ei pysty pelaamaan tulevissa EM-karsintaotteluissa Liechtensteinia ja Kreikkaa vastaan.– Ottaa päähän. Olisi ollut kiva päästä Temen [ Teemu Pukki https://www.is.fi/haku/?query=teemu+pukki ] kanssa vääntämään Liechtensteinia vastaan ja hoitamaan homma kotiin. Nyt täytyy auttaa joukkuetta toisella tavalla. Minulla on kova luotto meihin: joka tapauksessa menemme kisoihin, Pohjanpalo sanoi.Nilkan sisäsidevamma syntyi tilanteessa, jossa Pohjanpalo kuljetti palloa kovassa vauhdissa ja teki sitten nopean sivuttaisliikkeen laukoakseen. Talin hallin kovakitkainen tekonurmi teki kuitenkin tepposen.– Siellä oli kuiva ja ihan uusi tekis. Jalka jäi kenttään kiinni yhtä tiukasti kuin olisi lyönyt legopalikan päälle toisen. Äijä meni, kenkä ei, Pohjanpalo kuvaili.Tilanteessa 80 kiloa lihasta liikkui hurjaa vauhtia eteenpäin, mutta jalka pysyi tiukasti paikoillaan. Jonkun paikan piti pettää ja tällä kertaa se oli nilkka.Pohjanpalon mukaan pieni onni onnettomuudessa oli se, että vamma ei ollut siderepeämää vakavampi. Hän saattaa vielä päästä takaisin pelikentille ennen Bundesliigan talvitauon alkamista joulun alla.Toinen hyvä puoli vammassa oli se, että se sattui vasempaan jalkaan. Pohjanpalo, 25, pääsi vasta tänä syksynä kentälle puolitoista vuotta kestäneen oikean nilkan telaluun vamman jäljiltä.– On pakko myöntää, että sen jäljiltä on yhä pelkoja oikean jalan suhteen, Pohjanpalo sanoi.Hän puhui vasemman nilkkansa tilanteesta lähes yhtä yksityiskohtaisesti kuin lääkäri: nilkka on stabiili ja vamma pehmytkudoksessa.

Pohjanpalo myönsi, että keväällä 2018 alkanut loukkaantumishelvetti teki hänestä melkoisen nilkkavammojen asiantuntijan.– Kun nyt näin nilkkani magneettikuvan, olisin voinut itsekin sanoa, mikä siinä on vialla. Sitä alkaa jo välillä puhua latinaakin näistä asioista, Pohjanpalo sanoi.