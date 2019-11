Huuhkajat

Huuhkajien Armenia-ottelussa tapahtuneen räjähderikoksen esitutkinta valmis – epäilty edelleen vangittuna

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka liittyy jalkapallon EM-karsintaottelussa Suomi–Armenia katsomossa heitettyyn räjähteeseen. Ottelu pelattiin Turussa.Suomen kannattajien katsomo-osaan heitettiin räjähde, joka aiheutti loukkaantumisia.Poliisi otti ottelun aikana kiinni noin 25-vuotiaan ulkomaalaisen miehen, jota epäillään räjähderikoksesta sekä viidestä pahoinpitelystä. Epäilty on edelleen vangittuna.Esitutkinta-aineisto on siirtymässä syyttäjälle syyteharkintaa varten.